خبرگزاری مهر، گروه استانها: شمارش معکوس برای بزرگترین اجتماع مذهبی جهان آغاز شده و خراسان جنوبی نیز همگام با سراسر کشور، این روزها حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است. در جای جای این استان، از مناطق عشایری گرفته تا پایانههای حملونقل، فرودگاه، مراکز درمانی و دستگاههای خدماترسان، مقدمات خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در حال انجام است.
اربعین برای مردم خراسان جنوبی تنها اعزام زائر به کربلا نیست؛ بلکه فرصتی برای مشارکت در میزبانی از عاشقان سیدالشهدا (ع) است؛ مشارکتی که هر سال با نزدیک شدن به اربعین، جلوههای تازهای از همدلی، ایثار و خدمت را به نمایش میگذارد.
نذر عشایر طبس؛ هدیهای از دل کویر برای سفره زائران
یکی از متفاوتترین جلوههای این همدلی، نذر عشایر شهرستان طبس است؛ مردمانی که با وجود شرایط سخت معیشتی، خشکسالیهای پیدرپی و دشواریهای زندگی عشایری، بخشی از سرمایه خود را برای پذیرایی از زائران اربعین اختصاص دادهاند.
عشایر این شهرستان با اهدای ۳۴ رأس دام سبک و سه رأس دام سنگین، در مجموع یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت نذری را برای پخت غذای گرم زائران حسینی اهدا کردند.
این نذورات به موکب حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس مستقر در کاظمین منتقل شده تا در ایام اربعین میان زائران توزیع شود؛ اقدامی که بار دیگر ارادت مردم کویرنشین خراسان جنوبی به اهل بیت (ع) را به تصویر کشیده است.
در سالهای اخیر، عشایر استان همواره سهم ویژهای در پشتیبانی از موکبها و خدمترسانی به زائران داشتهاند و امسال نیز این سنت حسنه با مشارکتی گستردهتر ادامه یافته است.
پروازهای اربعینی؛ کاهش فاصله خراسان جنوبی تا نجف
در کنار مشارکت مردمی، دستگاههای اجرایی نیز برنامهریزی گستردهای برای تسهیل سفر زائران انجام دادهاند.
یکی از مهمترین اقدامات، برقراری پروازهای مستقیم اربعین از فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند به مقصد نجف اشرف است.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام دومین پرواز مستقیم اربعین، گفت: همزمان یک پرواز فوقالعاده نیز در مسیر مشهد-بیرجند برقرار شد تا ضمن پشتیبانی از اعزام زائران، امکان جابهجایی سایر مسافران نیز فراهم باشد.
سیدعلیاکبر سیدی افزود: این پرواز ساعت هفت صبح از فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد انجام شد و نقش مهمی در مدیریت ترافیک پروازی و تسهیل خدماترسانی به زائران ایفا کرد.
برقراری این پروازها برای استانی که فاصله قابل توجهی با مرزهای غربی کشور دارد، اقدامی مؤثر در کاهش زمان و هزینه سفر زائران به شمار میرود.
اعزام هزاران زائر از استان به مرزهای کشور
با آغاز موج سفرهای اربعین، ناوگان حملونقل عمومی خراسان جنوبی نیز وارد مرحله خدمترسانی گسترده شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام چهار هزار و ۹۲۷ زائر استان در قالب ۱۵۶ سفر به مرزهای خروجی کشور خبر داد.
اسدالله جلالزاده با بیان اینکه نظارت بر روند جابهجایی زائران به صورت مستمر ادامه دارد، اظهار کرد: کنترل نرخ بلیت، نظارت بر ایمنی ناوگان، سلامت فنی خودروها و کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران از مهمترین محورهای نظارتی این اداره کل است.
وی افزود: نیروهای راهداری در پایانههای مسافری و محورهای پرتردد مستقر هستند تا سفر زائران با امنیت و آرامش انجام شود.
به گفته وی، علاوه بر اعزام زائران، اقدامات متعددی در حوزه ایمنسازی مسیرها، پشتیبانی ناوگان و مدیریت ترافیک جادهای نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مهران همچنان مقصد نخست زائران استان
آمارهای سامانه سماح نیز نشان میدهد مرز مهران همچنان بیشترین استقبال را از سوی زائران خراسان جنوبی داشته است.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ثبتنام زائران گفت: تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر از مردم استان با پرداخت حق بیمه، ثبتنام خود را در سامانه سماح نهایی کردهاند.
حسین دستگردی افزود: از این تعداد، ۳۱ هزار و ۹۱۸ نفر مرز مهران را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند.
وی ادامه داد: بخشی دیگر از زائران نیز مرزهای خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین را برای ورود به عراق برگزیدهاند.
به گفته مدیر حج و زیارت استان، روند ثبتنام همچنان ادامه دارد و توصیه میشود زائران پیش از سفر، ثبتنام خود را در سامانه سماح تکمیل کنند تا از خدمات بیمهای و امدادی بهرهمند شوند.
آمادهباش ۹۰ پایگاه امدادی در خراسان جنوبی
همزمان با افزایش تردد زائران، مجموعه اورژانس پیشبیمارستانی خراسان جنوبی نیز در آمادهباش کامل قرار گرفته است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۹۰ پایگاه امدادی شامل ۸۸ پایگاه جادهای و دو پایگاه هوایی برای ارائه خدمات به زائران اربعین در آمادهباش کامل هستند.
سیدمحمد حسینی اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران استانهای شرقی، همچنین زائران ورودی از مرز پاکستان و برخی کشورهای همسایه، تمامی ظرفیتهای امدادی استان فعال شده است.
وی افزود: علاوه بر پوشش کامل مسیرهای استان، چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس نیز به مرزهای غربی کشور اعزام شدهاند تا در کنار سایر نیروهای امدادی به زائران خدمترسانی کنند.
به گفته وی، تیمهای درمانی، نیروهای عملیاتی و کارشناسان فوریتهای پزشکی به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، امدادرسانی در کوتاهترین زمان انجام شود.
حضور نیروهای درمانی خراسان جنوبی در عراق
خدمترسانی خراسان جنوبی به زائران تنها به داخل استان محدود نشده است.
گروههایی از پزشکان، پرستاران و کارشناسان فوریتهای پزشکی استان همزمان با آغاز مراسم اربعین در کشور عراق نیز مستقر شدهاند.
این نیروها در درمانگاه هلالاحمر خراسان جنوبی در کاظمین و همچنین موکب درمانی بسیج جامعه پزشکی در کربلا به زائران خدمات پزشکی و درمانی ارائه میکنند.
اعزام نیروهای تخصصی درمانی، بخشی از برنامههای مشترک دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و مجموعههای امدادی استان برای افزایش کیفیت خدمات سلامت به زائران حسینی است.
صدور هزاران گذرنامه زیارتی
در حوزه انتظامی نیز اقدامات لازم برای تسهیل سفر زائران انجام شده است.
رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از صدور هفت هزار و ۸۰۰ گذرنامه زیارتی ویژه اربعین خبر داد.
سرهنگ حسین سبزهکار گفت: این گذرنامهها ویژه سفر عتبات عالیات صادر شده و زائران میتوانند با استفاده از آن در ایام اربعین به کشور عراق سفر کنند.
وی از متقاضیان خواست درخواست صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند تا خدمات با سرعت بیشتری ارائه شود.
خراسان جنوبی؛ روایتی از همدلی در مسیر کربلا
آنچه این روزها در خراسان جنوبی جریان دارد، تنها مجموعهای از اقدامات اداری و خدماتی نیست؛ بلکه روایتی از همافزایی مردم و دستگاههای اجرایی برای خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) است.
از عشایری که بخشی از دارایی خود را برای اطعام زائران نذر میکنند تا رانندگان ناوگان حملونقل، راهداران، امدادگران، پزشکان، نیروهای انتظامی و مدیرانی که هر یک بخشی از مسئولیت این حرکت عظیم را بر عهده گرفتهاند، همه در کنار یکدیگر زنجیرهای از خدمت را شکل دادهاند.
این همراهی موجب شده خراسان جنوبی، با وجود فاصله جغرافیایی از مرزهای غربی کشور، حضوری پررنگ در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان داشته باشد؛ حضوری که از دل کویر آغاز میشود، در جادهها و فرودگاهها ادامه مییابد و تا موکبها و مراکز درمانی کاظمین و کربلا امتداد پیدا میکند.
امسال نیز همچون سالهای گذشته، مردم این استان نشان دادهاند که خدمت به زائران امام حسین (ع) محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و هر جا نام کربلا و اربعین به میان میآید، خراسان جنوبی نیز سهم خود را در این حماسه بزرگ ایفا میکند.
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