به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: برای استان‌های خراسان شمالی، گلستان و ارتفاعات سمنان هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی افزود: در شمال خراسان رضوی، ارتفاعات تهران و بخش‌هایی از مازندران نیز بارش‌های رگباری همراه با احتمال وقوع رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و افرادی که قصد تردد در محورهای کوهستانی این مناطق را دارند، باید خطر سقوط سنگ را جدی بگیرند.

اصغری بیان کرد: در جنوب‌شرق کشور نیز شرایط برای شکل‌گیری ابرهای همرفتی فراهم است و در ارتفاعات و دامنه‌های استان هرمزگان، به‌ویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد، رودان، بستک و میناب، احتمال وقوع بارش‌های شدید محلی و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

وی با اشاره به تداوم گرمای شدید در مرزهای غربی کشور ادامه داد: بیشینه دمای هوا در پایانه‌های مرزی باشماق ۳۹، تمرچین ۳۵، خسروی ۴۸، مهران ۵۰، چذابه ۵۰ و شلمچه ۴۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

این کارشناس هواشناسی همچنین درباره وضعیت جوی عراق گفت: دمای هوا در شهرهای کربلا و نجف به ۴۷ درجه، سامرا به ۴۸ درجه و کاظمین به ۴۹ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و علاوه بر گرمای شدید، وزش باد و گردوخاک نیز موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق می‌شود.