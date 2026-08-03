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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۹

آمادگی کامل مرز تمرچین برای استقبال از موج بازگشت زائران اربعین حسینی

آمادگی کامل مرز تمرچین برای استقبال از موج بازگشت زائران اربعین حسینی

ارومیه - مدیر پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر گفت: همه زیرساخت‌ها برای عبور آسان زائران در این مرز فراهم شده و اکنون آمادگی کامل برای استقبال از موج بازگشت زائران وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی از تردد بیش از ۷۰ هزار زائر اربعین از ابتدای مردادماه تاکنون خبر داد و افیپذ: مرز تمرچین با توجه به شرایط کوهستانی و آب و هوایی که دارد یکی از مرزهای بسیار مناسب برای تردد زائران است و مشکلات گرمای هوا که در سایر مرزهای جنوبی وجود دارد در این مرز بسیار کمتر است.

وی ادامه داد: با وجود افزایش تردد در سایر پایانه‌ های مرزی کشور، مرز تمرچین همچنان از شرایط مناسبی برخوردار است و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات به زائران به طور کامل فراهم شده است.

مدیر پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر با اشاره به تردد زائران خارجی نیز گفت: مرز تمرچین یکی از مسیرهای تعیین‌شده برای عبور زائران کشورهای همسایه است و تاکنون زائران خارجی با ۷۹ دستگاه اتوبوس از این مرز خارج شده‌اند و و منتظر بازگشت آنان هستیم.

وی تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان تا زمان بازگشت آخرین زائر به کشور در حالت آماده‌باش قرار دارند و خدمات مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

رضایی همچنین از فعالیت مستمر مواکب در این مرز خبر داد و گفت: موکب‌های متعددی در مرز تمرچین و همچنین موکب اهل سنت در کارخانه قند پیرانشهر برای اسکان و پذیرایی از زائران فعال هستند و خدمات‌رسانی آنها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: برای تسهیل رفت‌وآمد زائران، چندین دستگاه مینی‌بوس به‌صورت رایگان بین پارکینگ کارخانه قند پیرانشهر و مرز تمرچین در حال جابه‌جایی زائران هستند و در زمان بازگشت نیز خدمات انتقال مسافران را انجام می‌دهند.

کد مطلب 6907805

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