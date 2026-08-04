روایتی از خدمت بر مدار عشق مشترک؛ ادیان پای کار حسین(ع) در مرز تمرچین

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: در آذربایجان غربی، اربعین تنها روایت حرکت زائران به سوی کربلا نیست؛ روایت مردمی است که با هر قومیت و دین، در مسیر عشق به اباعبدالله الحسین(ع) کنار یکدیگر ایستادهاند تا سهمی در خدمت به زائران داشته باشند؛ از مرز تمرچین تا موکبها، اینجا وحدت نه در شعار، که در میدان خدمت معنا میشود.
هر سال اربعین که از راه میرسد، جادههای این خطه مرزب رنگ دیگری میگیرند؛ جادههایی که یک سویشان قدمهای زائران و سوی دیگرشان دلهایی است که برای خدمت به آنان بیقرار هستند، آذربایجان غربی، این حالوهوا جلوهای متفاوت دارد؛ استانی که تنوع قومی و مذهبیاش، در روزهای منتهی به اربعین به تصویری روشن از همدلی و همزیستی تبدیل میشود.
اینجا هرکس به اندازه توانش قدمی برمیدارد؛ یکی در موکب چای و آب میان زائران توزیع میکند، دیگری سفرهای برای پذیرایی پهن میکند، عدهای شبانهروز پای خدمت میایستند و گروهی نیز در مسیر تردد زائران، برای تسهیل سفر آنان تلاش میکنند. تفاوتی ندارد از کدام قوم و با چه پیشینهای آمدهاند؛ وقتی پای نام حسین(ع) در میان باشد، فاصلهها رنگ میبازند و یک هدف مشترک، همه را کنار هم قرار میدهد.
آذربایجانغربی در سالهای اخیر، بهواسطه مرز تمرچین، جایگاه ویژهای در مسیر تردد زائران اربعین پیدا کرده است؛ مرزی که برای بسیاری از عاشقان اهلبیت(ع)، آغاز مسیر زمینی رسیدن به کربلاست. اما تمرچین فقط یک نقطه مرزی نیست؛ در ایام اربعین به صحنهای از میزبانی، همدلی و خدمت تبدیل میشود؛ جایی که مردم و گروههای مختلف، فارغ از تفاوتهای قومی و مذهبی، برای آسایش زائران پای کار میآیند.
در این میان، حضور اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در عرصه خدمترسانی، تصویری تماشایی از وحدت اجتماعی را شکل میدهد؛ وحدتی که نه بر پایه شباهتها، بلکه بر مدار یک عشق مشترک شکل گرفته است. عشق به حسین(ع)، در این جغرافیا زبان مشترکی است که مرزهای قومیت و مذهب را پشت سر میگذارد و از هر گوشه استان، خادمانی را در کنار یکدیگر قرار میدهد.
این روایت، روایت آدمهایی است که شاید در زبان، قومیت یا آیین با یکدیگر تفاوت داشته باشند، اما در یک نقطه به هم میرسند؛ خدمت به زائر حسین(ع). از دل همین همراهی است که اربعین در آذربایجان غربی، علاوه بر یک مناسبت مذهبی، به روایتی زنده از وحدت، نوعدوستی و فرهنگ میزبانی تبدیل میشود؛ روایتی که در آن، هر قدم برای زائر، نشانی از ارادت به صاحب این مسیر است.
تمرچین تجلی وحدت اقوام و ادیان در اربعین حسینی
در تمرچین، قصه اربعین فقط قصه عبور زائران از یک مرز نیست؛ قصه دلهایی است که پیش از رسیدن به کربلا، در همین نقطه به هم میرسند. اینجا، میان رفتوآمد زائران و هیاهوی جاده، عشق به حسین(ع) رنگ و نام نمیپرسد؛ دل میخواهد و دستی که برای خدمت پیش بیاید.
در گوشهای از این مسیر، خادمانی از اهلسنت ایستادهاند؛ با استکانهای چای، ظرفهای غذا و نگاهی که خستگی زائر را پیش از هر کلامی میخواند،برای آنان، حسین(ع) تنها نامی در تقویم نیست؛ یادآور مردی است که آزادگی را با خون خود معنا کرد و نامش از مرزهای زمان، جغرافیا و آیین عبور کرده است.
زائر که میرسد، کسی نمیپرسد از کدام شهر آمده، چه زبانی دارد یا پیرو کدام مذهب است. خادم فقط میگوید: «بفرمایید، خستهاید…» و همین جمله ساده، گاهی از صدها سخن درباره وحدت رساتر است.
اینجا اهلسنت، ارامنه و آشوریان، محبت خود به اهلبیت(ع) را نه در شعار، که در خدمت نشان میدهند؛ در گرمایی که تحمل میکنند، در غذایی که میان زائران تقسیم میکنند و در لحظهای که خستگی یک مسافر کربلا را با یک لیوان آب از تنش بیرون میکنند.
تمرچین در روزهای اربعین، تصویری از کنار هم ایستادن دلهایی است که شاید در آیین و رسم تفاوتهایی داشته باشند، اما در محبت به حسین(ع) همقدماند. انگار کربلا، پیش از آنکه در مقصد آغاز شود، از همینجا شروع شده است؛ از جایی که یک زائر راهی میشود و یک خادم، با تمام دلش بدرقهاش میکند.
امام حسین(ع) نقطه اتحاد و عشق همه ادیان و مذاهب است
یکی از موکب داران موکب اهل سنت تمرچین پیرانشهر عشق به اهل بیت و امام حسین(ع) را نقطه اتحاد نه تنها مسلمانان بلکه همه ادیان و مذاهب و انسان های آزاد اندیش دانست و گفت: امسال برای پنجمین سال متوالی اهل سنت پیرانشهر با تمام دل وجان پای کار اربعین هستند.
علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عشق به اهل بیت فصل مشترک همه مسلمانان است، اظهار کرد: محبت اهل بیت و امام حسین(ع) و شهدای کربلا باگوشت و خون ما عجین شده این و خدمت به زائران کمترین کاری است که می کنیم.
وی ادامه داد: با بازگشایی مرز تمرچین و تردد زائرام اربعین حسینی این علاقه در بین مردم اهل سنت استان به خصوص پیرانشهر بیشتر شده و تبدیل به عاملی برای اتحاد و همدلی بیشتر شده است.
محمدی اربعین را نمایش بزرگ اتحاد بین مسلمانان دانست و گفت: در این شرایط خاص که مردم با اتحاد موجب یاس و ناامیدی دشمنان شده اند اربعین به نماد بزرگی از ایستادگی اتحاد به مردم دنیا نیز تبدیل شده است باید این اتحاد را حفظ کنیم.
وی اضافه کرد: در همین خدمت سادهای که مردم انجام میدهند. شاید یک لیوان آب، یک استکان چای یا یک وعده غذا در ظاهر چیز بزرگی نباشد، اما وقتی با نیت محبت به امام حسین(ع) و برای زائری که راهی کربلاست انجام شود، برای ما ارزش زیادی دارد. اینجا کسی نمیپرسد زائر از کجا آمده یا چه مذهبی دارد؛ همه زائر حسین(ع) هستند و ما هم خادم آنها هستیم.
محمدی گفت:محبت به اهلبیت(ع) میتواند دلهای مردم را کنار هم قرار دهد. ما در آذربایجان غربی سالهاست در کنار هم زندگی میکنیم و در ایام اربعین این همدلی بیشتر خودش را نشان میدهد. وقتی میبینیم مردم با قومیتها و مذاهب مختلف کنار هم برای زائران کار میکنند، احساس میکنیم این همان وحدتی است که باید بیشتر دیده شود.
خدمت به زائران اربعین توسط مسیحیان احترام به حق همسایگی است
کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه در خصوص خدمات رسانی موکب ارامنه و آشوریان در مرز تمرچین گفت: آیات متعددی در کتاب مقدس در زمینه احترام به همسایه و شرکت در غم و شادی دیگران وجود دارد و در همین راستا برای پنجمین سال متوالی موکب مسیحیان، ارامنه و آشوریان در مسیر تمرچین راهاندازی شده است.
کشیش داریاووش عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزپد: زائران اربعین در مسیر زیارت کربلا خسته میشوند و این موکب برای تغذیه و استراحت این عزیزان راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی استان رنگین کمان ادیان و اقوام است و ما نیز در کنار سایر هموطنان با همدلی زندگی میکنیم و بر خود لازم میدانیم که در تمام عرصهها حضور پیدا کنیم، گفت:با راهاندازی این موکب که یک وظیفه است، سعی کردیم در کنار هم وطنان خود خدمتی کرده باشیم.
کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه با بیان اینکه امام حسین(ع) متعلق به همه ادیان است و همه دل و قلبشان برای امام حسین(ع) میتپد اظهار کرد: ما در این موکب میهمانان زیادی از کشورهای خارجی مثل گرجستان، ترکیه، آذربایجان و از دیگر استان های کشور مثل تبریز، یزد و تهران میهمان داشتیم.
کشیش عزیزیان با اشاره به نقش وحدت و اتحاد در برقراری امینت در کشور، بیان کرد: جمهوری اسلامی امروز یکی از قدرت های برتر کشورهای جهان است و این در سایه اتحاد بوجود آمده باید این اتحاد و همدلی را حفظ کنیم.
نمایش وحدت و همدلی در میزبانی از زائران اربعین در مرز تمرچین
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی گفت: حضور و میزبانی مردم استان از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف از زائران اربعین در مرز تمرچین، جلوهای روشن از وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی ایرانیان را به نمایش گذاشته است.
رسول مقابلی در جریان بازدید از مواکب اربعین اهل سنت و آشوریان مستقر در مرز تمرچین، افزود: اجتماع بزرگ اربعین، صحنهای برای نمایش وحدت و همبستگی مردم ایران است و مردم آذربایجانغربی از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف با میزبانی و مهماننوازی از زائران حسینی، این همدلی را به بهترین شکل به نمایش میگذارند.
وی خاطرنشان کرد: این وحدت و انسجام اجتماعی، نمونههای دیگری نیز در عرصههای مختلف داشته که از جمله آن میتوان به تجمعات شبانه مردم در دفاع از تمامیت ارضی کشور در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی افزود: نمایش این سطح از همبستگی و انسجام ملی، موجب شگفتی جهانیان شده و در کنار تقویت سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در تحکیم و ارتقای امنیت ملی دارد.
برپایی بزرگترین موکب عشایر اهل سنت به همراه موکب ارامنه و آشوریان در پایانه مرزی تمرچین جلوه زیبایی از ارادت اقلیتهای دینی آذربایجان غربی به ابا عبد الله الحسین (ع) است آنها سال گذشته نیز به میزبانی از زائران اربعین پرداختند و مهر خود را به دلدادگان امام حسین (ع) نشان دادند و این بار نیز تجدید میثاق کرده و بار دیگر سفره مهربانی خود را برای زائران گشودهاند.
به راستی اربعین تجلیگاه وحدت، همراهی، انسانیت به معنای واقعی در بین امتها، مذاهب و ادیان است، اربعین حسینی در یک کلام کلمه تجلیگاه وحدت، همراهی و انسانیت است تا باردیگر ثابت کند حسین نامی فراتر از دین و مذهب است.
امروز نه تنها مسلمانان حتی مسیحیان، یهودیان و همه آزاد اندیشان بر این باور و دیدگاه رسیدهاند که امام حسین (ع) تنها الگویی میتواند باشد که برای همه درس آزادی، برادری و برابری بدهد و بدون هیچ ملاحظه گرایشی، نجات انسانیت را صدا بزند.
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