  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

عدالت در توزیع خدمات آب با توسعه زیرساخت‌های زنجان تقویت می‌شود

عدالت در توزیع خدمات آب با توسعه زیرساخت‌های زنجان تقویت می‌شود

زنجان- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: عدالت در توزیع خدمات آب با توسعه زیرساخت‌های زنجان تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز عصر دوشنبه در نشست مشترک استاندار زنجان، اعضای مجمع نمایندگان استان، مدیران حوزه آب و برق و وزیر نیرو، با اشاره به جایگاه راهبردی تأمین آب شرب در مناطق روستایی، اظهار کرد: تأمین آب پایدار برای روستاهای استان زنجان یکی از اولویت‌های اساسی و راهبردی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع مالی کافی و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

وی با بیان اینکه دسترسی عادلانه همه روستاییان به آب شرب سالم و پایدار باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد، افزود: برای تحقق این هدف، اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های حوزه آب در سال جاری پیش‌بینی شده و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نظام بانکی و همچنین سازوکارهای جدید نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی‌های لازم برای تأمین منابع مالی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، از هفته آینده روند اجرایی پروژه‌های مرتبط با حوزه آب و فاضلاب استان با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد تا از هرگونه وقفه در اجرای طرح‌ها جلوگیری شده و پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مراحل عملیاتی شوند.

جانباز با اشاره به اینکه موضوع آب یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان زنجان به شمار می‌رود، ادامه داد: بررسی مستمر وضعیت منابع آبی و سدهای استان در دستور کار قرار دارد و لازم است شرایط موجود با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصمیمات لازم بر اساس واقعیت‌های موجود اتخاذ شود.

وی در ادامه به وضعیت سد شهریار اشاره کرد و گفت: مقرر شده است گزارش‌های تکمیلی مربوط به این سد در شرکت‌های مادر تخصصی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا با توجه به میزان بارندگی‌ها، ظرفیت منابع آبی و نیازهای منطقه، تصمیمات لازم برای مدیریت منابع و کاهش تنش آبی اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین از استفاده از ظرفیت ردیف‌های اعتباری مصوب برای رفع مشکلات آبی مناطق روستایی خبر داد و افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، از ظرفیت ردیف‌های اعتباری مصوب کمیسیون برنامه و بودجه برای حمایت از پروژه‌های آبرسانی روستایی و کاهش تنش‌های آبی در مناطق کمتر برخوردار استفاده خواهد شد.

جانباز با اشاره به بررسی مدل‌های جدید مشارکتی در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب نیز اظهار کرد: در شهر زنجان، الگوهای مشارکتی با هدف تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه شبکه فاضلاب و تأمین آب شرب در دست بررسی است تا با استفاده از ظرفیت همکاری دولت، مدیریت استانی و سایر بخش‌های مرتبط، روند اجرای پروژه‌ها شتاب گرفته و عدالت در توزیع خدمات زیربنایی و زیرساختی در سطح استان بیش از پیش تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از مدل‌های مشارکتی در کنار تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند نقش مؤثری در رفع مشکلات حوزه آب، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری تأمین آب شرب در مناطق شهری و روستایی استان زنجان داشته باشد.

کد مطلب 6907715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها