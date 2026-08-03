به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز عصر دوشنبه در نشست مشترک استاندار زنجان، اعضای مجمع نمایندگان استان، مدیران حوزه آب و برق و وزیر نیرو، با اشاره به جایگاه راهبردی تأمین آب شرب در مناطق روستایی، اظهار کرد: تأمین آب پایدار برای روستاهای استان زنجان یکی از اولویت‌های اساسی و راهبردی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع مالی کافی و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

وی با بیان اینکه دسترسی عادلانه همه روستاییان به آب شرب سالم و پایدار باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد، افزود: برای تحقق این هدف، اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های حوزه آب در سال جاری پیش‌بینی شده و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نظام بانکی و همچنین سازوکارهای جدید نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی‌های لازم برای تأمین منابع مالی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، از هفته آینده روند اجرایی پروژه‌های مرتبط با حوزه آب و فاضلاب استان با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد تا از هرگونه وقفه در اجرای طرح‌ها جلوگیری شده و پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مراحل عملیاتی شوند.

جانباز با اشاره به اینکه موضوع آب یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان زنجان به شمار می‌رود، ادامه داد: بررسی مستمر وضعیت منابع آبی و سدهای استان در دستور کار قرار دارد و لازم است شرایط موجود با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصمیمات لازم بر اساس واقعیت‌های موجود اتخاذ شود.

وی در ادامه به وضعیت سد شهریار اشاره کرد و گفت: مقرر شده است گزارش‌های تکمیلی مربوط به این سد در شرکت‌های مادر تخصصی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا با توجه به میزان بارندگی‌ها، ظرفیت منابع آبی و نیازهای منطقه، تصمیمات لازم برای مدیریت منابع و کاهش تنش آبی اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین از استفاده از ظرفیت ردیف‌های اعتباری مصوب برای رفع مشکلات آبی مناطق روستایی خبر داد و افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، از ظرفیت ردیف‌های اعتباری مصوب کمیسیون برنامه و بودجه برای حمایت از پروژه‌های آبرسانی روستایی و کاهش تنش‌های آبی در مناطق کمتر برخوردار استفاده خواهد شد.

جانباز با اشاره به بررسی مدل‌های جدید مشارکتی در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب نیز اظهار کرد: در شهر زنجان، الگوهای مشارکتی با هدف تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه شبکه فاضلاب و تأمین آب شرب در دست بررسی است تا با استفاده از ظرفیت همکاری دولت، مدیریت استانی و سایر بخش‌های مرتبط، روند اجرای پروژه‌ها شتاب گرفته و عدالت در توزیع خدمات زیربنایی و زیرساختی در سطح استان بیش از پیش تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از مدل‌های مشارکتی در کنار تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند نقش مؤثری در رفع مشکلات حوزه آب، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری تأمین آب شرب در مناطق شهری و روستایی استان زنجان داشته باشد.