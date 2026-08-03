اطفای آتش سوزی در میانکاله ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع آتش‌سوزی جدید در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شدند و با هماهنگی فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های مسئول، عملیات اطفای حریق آغاز شد.

وی افزود: برای جلوگیری از گسترش آتش، تجهیزات، ماشین‌آلات، تانکرهای آب و نیروهای پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات مهار همزمان در چند نقطه در حال انجام است.

کنعانی با بیان اینکه پایش مستمر منطقه در روزهای گذشته نقش مهمی در شناسایی سریع کانون‌های جدید آتش داشته است، تصریح کرد: حضور مداوم محیط‌بانان موجب شد آتش در همان مراحل اولیه شناسایی و اقدامات کنترلی پیش از سرایت به سایر بخش‌های زیستگاه انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از همکاری فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر، دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در عملیات اطفای حریق قدردانی کرد و گفت: عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری تا خاموش شدن کامل تمامی کانون‌های آتش ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وقوع چندین مورد آتش‌سوزی در روزهای اخیر در بخش‌هایی از میانکاله افزود: این حریق‌ها با اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی مهار شده است، اما با توجه به شرایط منطقه، مراقبت و پایش این زیستگاه ارزشمند با حساسیت ادامه دارد.