آتش سوزی دوباره میانکاله مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی در بخشی از عرصه‌های پناهگاه حیات‌وحش میانکاله صبح شنبه موجب اعزام فوری نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول به منطقه شد.

در پی وقوع این حادثه، ستاد مدیریت بحران با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در محل تشکیل شد و عملیات اطفای حریق با مشارکت نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی، آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، کارکنان بندر امیرآباد و همراهی جوامع محلی آغاز شد.

در جریان عملیات، بالگرد جمعیت هلال‌احمر نیز برای پایش هوایی، انتقال تجهیزات و پشتیبانی از نیروهای عملیاتی در نقاط صعب‌العبور به کار گرفته شد؛ اقدامی که نقش مؤثری در جلوگیری از سرایت آتش به بخش‌های دیگر این زیست‌بوم ارزشمند داشت.

محمد حامدی، فرماندار بهشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهار کامل حریق اظهار کرد: با وجود خاموش شدن آتش، نیروهای عملیاتی همچنان در منطقه حضور دارند و عملیات لکه‌گیری و پایش مستمر برای پیشگیری از هرگونه شعله‌ور شدن دوباره ادامه دارد.

وی افزود: بررسی علت وقوع آتش‌سوزی و برآورد میزان خسارت وارده به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های منطقه پس از پایان بررسی‌های کارشناسی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

پناهگاه حیات‌وحش میانکاله به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی کشور و محل زمستان‌گذرانی گونه‌های متعدد پرندگان مهاجر، از مناطق حساس و تحت حفاظت به شمار می‌رود و وقوع هرگونه آتش‌سوزی در آن می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای تنوع زیستی منطقه به همراه داشته باشد.