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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

مهار آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش قراویز سرپل‌ذهاب

مهار آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش قراویز سرپل‌ذهاب

کرمانشاه- آتش‌سوزی در بخشی از اراضی پناهگاه حیات وحش قراویز شهرستان سرپل‌ذهاب با تلاش محیط‌بانان یگان حفاظت محیط زیست و مشارکت اهالی روستای گلم‌کبود مهار و اطفا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع آتش‌سوزی در بخشی از اراضی پناهگاه حیات وحش قراویز، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب با حضور در محل حادثه عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

در جریان این عملیات، اهالی روستای گلم‌کبود نیز با حضور در منطقه و مشارکت در اقدامات اطفای حریق، محیط‌بانان را در کنترل و خاموش کردن آتش همراهی کردند و در نهایت با تلاش مشترک نیروهای حاضر، آتش به طور کامل مهار شد.

پناهگاه حیات وحش قراویز از مناطق مهم و ارزشمند زیست‌محیطی غرب استان کرمانشاه به شمار می‌رود که به دلیل برخورداری از گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری، حفاظت از آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، به ویژه در فصل گرما، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به پوشش گیاهی، زیستگاه‌های حیات وحش و تنوع زیستی وارد کند؛ از این رو حضور به‌موقع محیط‌بانان و مشارکت جوامع محلی نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارت‌ها دارد.

همکاری مردم محلی با نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در مهار این آتش‌سوزی، بار دیگر نقش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش را به نمایش گذاشت و موجب شد از سرایت حریق به سایر بخش‌های پناهگاه جلوگیری شود.

کد مطلب 6885122

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