به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع آتشسوزی در بخشی از اراضی پناهگاه حیات وحش قراویز، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب با حضور در محل حادثه عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.
در جریان این عملیات، اهالی روستای گلمکبود نیز با حضور در منطقه و مشارکت در اقدامات اطفای حریق، محیطبانان را در کنترل و خاموش کردن آتش همراهی کردند و در نهایت با تلاش مشترک نیروهای حاضر، آتش به طور کامل مهار شد.
پناهگاه حیات وحش قراویز از مناطق مهم و ارزشمند زیستمحیطی غرب استان کرمانشاه به شمار میرود که به دلیل برخورداری از گونههای متنوع گیاهی و جانوری، حفاظت از آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی، به ویژه در فصل گرما، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به پوشش گیاهی، زیستگاههای حیات وحش و تنوع زیستی وارد کند؛ از این رو حضور بهموقع محیطبانان و مشارکت جوامع محلی نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارتها دارد.
همکاری مردم محلی با نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در مهار این آتشسوزی، بار دیگر نقش مشارکتهای مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاههای حیات وحش را به نمایش گذاشت و موجب شد از سرایت حریق به سایر بخشهای پناهگاه جلوگیری شود.
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