برخورد اتوبوس و سواری در اتوبان قم-کاشان ۵ مصدوم داشت؛فوت کودک ۹ ماهه

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع دو حادثه در ساعات گذشته خبر داد و اظهار کرد: در نخستین حادثه که در اتوبان قم–کاشان و بعد از منطقه آبشیرین رخ داد، یک دستگاه اتوبوس مسافربری به علت ترکیدگی لاستیک، پس از برخورد با یک دستگاه خودروی سواری شاهین، از مسیر خود منحرف و وارد لاین مخالف شد.
وی با بیان اینکه این اتوبوس حامل ۲۵ مسافر بود، افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات ۱۱۵، تیمهای عملیاتی از پایگاه امیرکبیر به همراه نیروهای امدادی هلالاحمر و آتشنشانی به محل اعزام شدند. در این حادثه پنج نفر دچار مصدومیت شدند که اقدامات درمانی اولیه در محل برای آنها انجام شد؛ سه نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی از انتقال به بیمارستان امتناع ورزیده و با اخذ رضایت شخصی، صحنه را ترک کردند.
رئیس مرکز اورژانس کاشان در ادامه با اشاره به وقوع حادثهای دیگر در بخش خانگی، تصریح کرد: در پی اعلام یک مورد غرقشدگی کودک ۹ ماهه در استخر، بلافاصله آمبولانس پایگاه فین و موتورلانس اورژانس به محل اعزام شدند. کارشناسان اورژانس با حضور در محل، بلافاصله اقدامات پیشرفته احیای قلبی-ریوی (CPR) را برای نجات این کودک آغاز کردند، اما متأسفانه علیرغم تلاشهای بیوقفه تیم عملیاتی، کودک بدون علائم حیاتی به مرکز درمانی منتقل شد.
وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حوادث، به شهروندان توصیه کرد: با توجه به افزایش ترددها در محورهای مواصلاتی، رانندگان پیش از سفر از سلامت فنی خودرو و لاستیکها اطمینان حاصل کنند. همچنین با توجه به مخاطرات محیطی، از خانوادهها درخواست میشود با رعایت دقیق نکات ایمنی، حصارکشی اطراف استخرها و مراقبت مستمر از کودکان در نزدیکی منابع آب، از وقوع حوادث غیرقابلجبران پیشگیری کنند.
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