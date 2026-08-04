۷۴۵ مصدوم در ۶۷۵ حادثه ترافیکی همدان از ابتدای مردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای مردادماه تاکنون ۶۷۵ حادثه ترافیکی در سطح استان رخ داده که در جریان آن ۷۴۵ نفر مصدوم شده‌اند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با حضور به‌موقع در محل حوادث خدمات و اقدامات درمانی اولیه را به مصدومان ارائه کردند و افراد نیازمند نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان با اشاره به آمادگی کامل ناوگان عملیاتی اورژانس استان افزود: هم‌اکنون ۷۱ پایگاه اورژانس به‌صورت شبانه‌روزی در نقاط مختلف استان همدان فعال است و به شهروندان و مسافران خدمات فوریت‌های پزشکی ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی، آمبولانس‌ها و تجهیزات این مرکز در آمادگی کامل قرار دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای امدادرسانی به ماموریت‌ها اعزام شوند.

ربیع یگانه با تاکید بر ضرورت پیشگیری از سوانح رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه به شرایط جاده، از وقوع حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کنند.