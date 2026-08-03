به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از کتابخانه شهر شنبه اظهار کرد: طرح توسعه و بازسازی این کتابخانه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح و در اختیار علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی بخش شنبه و طسوج افزود: با توجه به موفقیت‌های چشمگیر جوانان و نوجوانان این بخش در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، توسعه فضای کتابخانه شهر شنبه یکی از مطالبات و نیازهای مهم فرهنگی منطقه بود که خوشبختانه با برنامه‌ریزی انجام‌شده محقق شد.

فرماندار دشتی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را از اولویت‌های دولت چهاردهم و نیز مدیریت شهرستان دانست و تصریح کرد: فراهم کردن فضای مناسب برای مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی، نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی و توسعه فرهنگی جامعه دارد.

مقاتلی همچنین از پیگیری برای تجهیز کتابخانه‌های شهرستان خبر داد و گفت: تجهیز کتابخانه‌های عمومی شهرستان به منابع و امکانات مورد نیاز با جدیت در دستور کار قرار دارد تا خدمات مطلوب‌تری به علاقه‌مندان کتاب و کتاب‌خوانی ارائه شود.