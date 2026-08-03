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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

مقاتلی: طرح توسعه کتابخانه شهر شنبه در هفته دولت افتتاح می‌شود

مقاتلی: طرح توسعه کتابخانه شهر شنبه در هفته دولت افتتاح می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: طرح توسعه و بازسازی کتابخانه شهر شنبه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از کتابخانه شهر شنبه اظهار کرد: طرح توسعه و بازسازی این کتابخانه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح و در اختیار علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی بخش شنبه و طسوج افزود: با توجه به موفقیت‌های چشمگیر جوانان و نوجوانان این بخش در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، توسعه فضای کتابخانه شهر شنبه یکی از مطالبات و نیازهای مهم فرهنگی منطقه بود که خوشبختانه با برنامه‌ریزی انجام‌شده محقق شد.

فرماندار دشتی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را از اولویت‌های دولت چهاردهم و نیز مدیریت شهرستان دانست و تصریح کرد: فراهم کردن فضای مناسب برای مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی، نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی و توسعه فرهنگی جامعه دارد.

مقاتلی همچنین از پیگیری برای تجهیز کتابخانه‌های شهرستان خبر داد و گفت: تجهیز کتابخانه‌های عمومی شهرستان به منابع و امکانات مورد نیاز با جدیت در دستور کار قرار دارد تا خدمات مطلوب‌تری به علاقه‌مندان کتاب و کتاب‌خوانی ارائه شود.

کد مطلب 6907755

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