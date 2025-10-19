احداث کتابخانه جامع در خورموج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر اظهار کرد: نگاه دولت چهاردهم به حوزه کتابخانه‌ها بر مبنای کار کارشناسی و برنامه‌محور است و در این حوزه تنها نباید به کمیت توجه شود، بلکه ارتقای کیفیت اقدامات و خدمات نیز اهمیت دارد.

فرماندار دشتی افزود: در سطح روستاها، نیاز به کتابخانه به‌خوبی احساس می‌شود و در همین راستا به سمت ایجاد و توسعه کتابخانه‌های روستایی حرکت می‌کنیم تا عدالت فرهنگی در سطح شهرستان گسترش یابد.

مقاتلی با اشاره به ضرورت احداث کتابخانه جامع و چندمنظوره در شهر خورموج گفت: ایجاد چنین فضایی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی شهرستان داشته باشد.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات شهرستان درحوزه کتابخانه‌ها برای سال جاری ۳۵ میلیارد ریال اختصاص داده‌ایم و انتظار داریم بخشی از اعتبارات ملی نیز در این زمینه تزریق شود تا طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل گردد.

وی با اشاره به پیشرفت طرح توسعه کتابخانه شهر شنبه افزود: انتظار داریم این پروژه تا دهه فجر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

مقاتلی ضمن تقدیر از فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی شهرستان بر ضرورت توجه ویژه به توسعه و تجهیز این مراکز فرهنگی تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های فرهنگی شهرستان تنها محدود به هفته دولت و دهه فجر نیست بلکه حسب نگاه دولت به حوزه فرهنگ در طول سال برنامه‌های متنوعی در دست اجرا داریم.

وی ادامه داد: در همین راستا طرح «چهارشنبه‌های وفاق با مردم برای ایران» آغاز شده که با جدیت دنبال می‌شود و هدف آن تقویت ارتباط مردمی و هم‌افزایی فرهنگی در شهرستان است.

فرماندار دشتی همچنین از راه‌اندازی کتابخانه سیار در شهرستان خبر داد و افزود: باید فرهنگ کتاب‌خوانی در روستاها گسترش یابد تا همه اقشار جامعه از خدمات فرهنگی بهره‌مند شوند.