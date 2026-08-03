https://mehrnews.com/x3cK3H ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲ کد مطلب 6907759 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲ از حسینیه شهدای اراک تا کربلا؛ طنین ۱۵۶ شب وفاداری به رهبری اراک- در این ویدئو تجلی صد و پنجاه و ششمین شب وفاداری مردم دیار آفتاب به ولایت و رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6907759 کپی شد مطالب مرتبط ۱۵۵ شب از بیعت مردم شازند با رهبر معظم انقلاب گذشت ۱۵۵ شب حضور بیوقفه؛ تجلی وفاداری دیار آفتاب در پیشگاه ولایت اجتماع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید تداوم حضور حماسی مردم و عزاداری برای اباعبدالله الحسین(ع) در خمین صد و پنجاه و سومین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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