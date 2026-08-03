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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲

از حسینیه شهدای اراک تا کربلا؛ طنین ۱۵۶ شب وفاداری به رهبری

از حسینیه شهدای اراک تا کربلا؛ طنین ۱۵۶ شب وفاداری به رهبری

اراک- در این ویدئو تجلی صد و پنجاه و ششمین شب وفاداری مردم دیار آفتاب به ولایت و رهبری را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6907759

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