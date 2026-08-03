به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست ستاد هماهنگی اربعین استان بوشهر، ضمن قدردانی از فعالیت خادمان حسینی در ستاد، کمیته‌ها و مواکب داخل و خارج از کشور اظهار داشت: با عنایت ویژه اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، هر سال شاهد افزایش کیفیت خدمات در مواکب به صورت مردمی و خودجوش هستیم.

رئیس ستاد اربعین استان بوشهر با بیان اینکه ۲۰۵ موکب در سطح استان بوشهر به زائران هم استانی خدمت می‌کنند، خاطر نشان کرد: مواکب استان، خدمات ویژه‌ای به زائران سایر استان‌ها که از مسیر بوشهر به مرز شلمچه رفته و برمی‌گردند و همچنین زائران کشورهای همسایه شرقی کشور نیز ارائه می‌دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده این خدمات تا دو روز پس از اربعین در کشور عراق و تا ورود کامل زائران هم استانی و عبور زائران خارجی از استان استمرار دارد.

وی از تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی در پایانه‌های مرزی برای بازگشت زائران خبر داد و گفت: امسال شاهد افزایش آمار خدمات حمل و نقل عمومی در استان هستیم و کمیته مرتبط نیز به صورت مستمر در حال اعزام اتوبوس برای انتقال زائران است.

وی در پایان با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف استان در روز سه شنبه سیزدهم مرداد، مصادف با اربعین حسینی (ع) یادآور شد: ضروری است تمام دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدماتی، همکاری لازم به منظور برگزاری مطلوب مراسم و تسهیل حضور شهروندان در این رویداد بزرگ مذهبی و حماسی را به عمل آورند.