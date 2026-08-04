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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۰

برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در لرستان

برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در لرستان

خرم‌آباد - مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در شهرهای لرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با سراسر کشور، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در شهرهای لرستان آغاز شد.

خرم آباد: ساعت ۷ صبح آستان مقدس امامزاده زید بن علی علیه السلام به سمت امامزاده عبدالله علیه السلام

بروجرد: ساعت ۹:۳۰ از سه راه جعفری به سمت امامزاده جعفر علیه السلام

الیگودرز: ساعت ۱۰ صبح از میدان آزادگان به سمت مصلی قدس

رومشکان: ساعت ۸ صبح از مسجد امام حسین به سمت گلزار شهدای چغابل

ازنا: از ساعت ۹ صبح از پارک ملت تا امامزاده پیرعباد علیه السلام

دلفان: ساعت ۸ صبح از پایین تپه شهدای گمنام تا مزار مطهر شهید گمنام روستای ظفرآباد

پلدختر: ساعت ۸ صبح از میدان بسیج تا گلزار شهدا

سلسله: از مسجد امام حسین پیرکه به سمت امامزاده پیرمحمدشاه علیه السلام

کوهدشت: ساعت ۷ صبح از مرقد شهدای گمنام تا امامزاده ابوالوفا علیه السلام

دورود: از ساعت ۹ صبح از گذر شهدای ناصرالدین تا امامزاده زیدبن علی علیه السلام روستای پیرآباد

معمولان: ساعت ۷ صبح از سر راه فرمانداری تا امامزاده سیدمحمد علیه السلام

دوره چگنی: ساعت ۸ صبح از مصلی تا تپه شهدای گمنام

کد مطلب 6907812

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