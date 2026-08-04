به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در شهرهای لرستان آغاز شد.
خرم آباد: ساعت ۷ صبح آستان مقدس امامزاده زید بن علی علیه السلام به سمت امامزاده عبدالله علیه السلام
بروجرد: ساعت ۹:۳۰ از سه راه جعفری به سمت امامزاده جعفر علیه السلام
الیگودرز: ساعت ۱۰ صبح از میدان آزادگان به سمت مصلی قدس
رومشکان: ساعت ۸ صبح از مسجد امام حسین به سمت گلزار شهدای چغابل
ازنا: از ساعت ۹ صبح از پارک ملت تا امامزاده پیرعباد علیه السلام
دلفان: ساعت ۸ صبح از پایین تپه شهدای گمنام تا مزار مطهر شهید گمنام روستای ظفرآباد
پلدختر: ساعت ۸ صبح از میدان بسیج تا گلزار شهدا
سلسله: از مسجد امام حسین پیرکه به سمت امامزاده پیرمحمدشاه علیه السلام
کوهدشت: ساعت ۷ صبح از مرقد شهدای گمنام تا امامزاده ابوالوفا علیه السلام
دورود: از ساعت ۹ صبح از گذر شهدای ناصرالدین تا امامزاده زیدبن علی علیه السلام روستای پیرآباد
معمولان: ساعت ۷ صبح از سر راه فرمانداری تا امامزاده سیدمحمد علیه السلام
دوره چگنی: ساعت ۸ صبح از مصلی تا تپه شهدای گمنام
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