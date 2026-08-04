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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۲

مراسم «دلدادگان اربعین حسینی» در گلستان آغاز شد

مراسم «دلدادگان اربعین حسینی» در گلستان آغاز شد

گرگان- همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، مراسم «دلدادگان اربعین حسینی» با حضور عاشقان اهل‌بیت(ع) و اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف استان گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، آیین «دلدادگان اربعین حسینی» با حضور پرشور عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، هیئت‌های مذهبی، خادمان و اقشار مختلف مردم در استان گلستان آغاز شد.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، گرامیداشت نهضت حسینی و تقویت شور و شعور اربعینی برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی از جمله مرثیه‌سرایی، سخنرانی، مدیحه‌سرایی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی به زائران و دلدادگان اهل‌بیت(ع) را در بر می‌گیرد.

برگزارکنندگان آیین«دلدادگان اربعین حسینی» را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام حسین(ع)، ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و همبستگی اسلامی دانسته و از عموم مردم برای حضور در این مراسم معنوی دعوت کردند.

کد مطلب 6907859

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