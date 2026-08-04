فرهنگ حسینی راه ایستادگی در برابر ظلم و انحراف است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه دوشنبه همزمان با شب اربعین حسینی در بیستمین یادواره شش شهید روستای زرندین علیای شهرستان نکا، با اشاره به پیامهای ماندگار نهضت عاشورا اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) از آغاز حرکت در اواخر ماه رجب تا پایان آن در دوم ربیعالاول، سه جامعه حجاز، عراق و شام را درگیر خود کرد و هر یک از این جوامع رفتار متفاوتی در قبال اهلبیت (ع) داشتند.
وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا محدود به یک مقطع تاریخی نیست، افزود: پیام این نهضت تا همیشه زنده خواهد ماند و مسلمانان در برابر آن وظایفی بر عهده دارند؛ بخشی از این وظایف عمل به آموزههای حسینی و بخشی نیز پرهیز از رفتارهایی است که انسان را در مسیر باطل قرار میدهد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: حضور شهدا در دفاع مقدس و مدافعان حرم، جلوهای از لبیک به ندای امام حسین (ع) و استمرار راه عاشورا در دوران معاصر است.
عضو مجلس خبرگان رهبری، برگزاری آیینهای عزاداری، برپایی مواکب، اطعام عزاداران و حضور گسترده زائران در راهپیمایی اربعین را از مهمترین جلوههای زنده نگه داشتن شعائر حسینی دانست و افزود: حفظ این سرمایههای معنوی، ضامن انتقال فرهنگ عاشورا به نسلهای آینده است.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از جبهه حق، حفظ وحدت و هوشیاری در برابر جریانهای معارض تأکید کرد و گفت: جامعه اسلامی باید مراقب باشد که در عمل یا موضعگیری، در مسیر ظلم و انحراف قرار نگیرد و همواره ارزشهای دینی و اخلاقی را محور رفتار خود بداند.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه فلسفه قیام امام حسین (ع) مبارزه با جهل، گمراهی و فساد بود، تصریح کرد: ترویج معنویت، اقامه نماز، پایبندی به ارزشهای دینی و مقابله با آسیبهای اخلاقی، از مهمترین درسهای نهضت عاشورا برای جامعه امروز است.
وی در پایان از خداوند متعال توفیق شناخت عمیق مکتب حسینی و عمل به آموزههای آن را برای همه مسلمانان مسئلت کرد.
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