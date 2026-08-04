  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۳

تصویب دو عرصه جدید تالابی استان چهارمحال‌وبختیاری در هیات وزیران

تصویب دو عرصه جدید تالابی استان چهارمحال‌وبختیاری در هیات وزیران

شهرکرد-مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری از تصویب و تعیین وضعیت قانونی دو عرصه تالابی «دهنو» در شهرستان بروجن و «بالا قولی» در شهرستان کیار در جلسه هیأت وزیران خبر داد.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر این اداره‌کل و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، دو عرصه ارزشمند تالابی شامل «تالاب دهنو» واقع در شهرستان بروجن و «تالاب بالا قولی» در شهرستان کیار، در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید و وضعیت قانونی آن‌ها تعیین شد.

وی گفت: با احتساب این دو عرصه جدید، مجموع تالاب‌های تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال‌وبختیاری به ۹ عرصه تالابی افزایش یافته است. تالاب‌ها به عنوان اکوسیستم‌های حساس، نقش حیاتی در تعادل اکولوژیک، حفظ تنوع زیستی، تصفیه آب و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی ایفا می‌کنند و تصویب این موارد، گامی اساسی در جهت تقویت ضوابط حفاظتی، مدیریت یکپارچه منابع آبی و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در این عرصه‌ها محسوب می‌شود.

کریمی افزود: با رسمی شدن جایگاه قانونی این تالاب‌ها، برنامه‌های جامع مدیریتی و حفاظتی بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین و اجرایی خواهد شد. نظارت دقیق بر حریم این تالاب‌ها و بهره‌برداری خردمندانه از منابع، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برای حفاظت پایدار از این زیست‌بوم‌ها خواهد بود.

وی بیان کرد: در مسیر تحقق این دستاورد، همراهی مسئولان محلی نقش مؤثری داشت و بدین‌وسیله از حمایت‌ها و تعاملات مثبت فرمانداران و معاونین فرماندار در شهرستان‌های بروجن و کیار که با درک اهمیت حفظ منابع زیستی، همکاری لازم را در روند رسیدگی به پرونده این تالاب‌ها داشتند، قدردانی می‌کنم.

کد مطلب 6907863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها