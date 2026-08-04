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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۸

تردد زوار اربعین در مرز مهران به ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر رسید

تردد زوار اربعین در مرز مهران به ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر رسید

ایلام - معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون تردد زوار اربعین در مرز مهران به ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر رسیده است.

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد از پایانه مرزی مهران به مرز ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر عبور کرده است.

وی افزود: از بامداد امروز تا ساعت ۷ صبح امروز ۴۵ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند که از این میزان ۴۱ هزار نفر ورود و ۴ هزار نفر خروج کردند.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت: پیش بینی می‌شود که امروز و امشب موج بازگشت زائران افزایش پیدا کند لذا همه امکانات اندیشیده شده است

وی ادامه داد: هماهنگی لازم برای خدمات‌رسانی در پایانه برکت و استقرار اتوبوس صورت گرفته و تا ساعت های آینده بخش زیادی از زائران به استان های مبدأ خود منتقل خواهند شد.

کد مطلب 6907874

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