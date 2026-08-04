تردد زوار اربعین در مرز مهران به ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر رسید

ایلام - معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون تردد زوار اربعین در مرز مهران به ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر رسیده است.