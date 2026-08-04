بهرنگ ملک محمدی مدیر گروه تولیدات اجتماعی سیمافیلم با اشاره به آماده سازی فصل دوم سریال «سرو، سپید، سرخ» برای پخش به خبرنگار مهر بیام کرد: در فصل دوم این سریال تغییراتی در فضا و قصه ها وجود دارد ولی مسئله مهم این است که به نظرم این سریال به یک پروژه مستمر تبدیل شود؛ یعنی این‌طور نباشد که تصور کنیم مثلاً ۱۰ قسمت تولید و پخش می‌کنیم و کار تمام می‌شود.

وی اضافه کرد: به نظر من، این پروژه به شکلی است که با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد، می‌تواند به‌طور مستمر سوژه داشته باشد و ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به ادامه دار بودن ساخت این سریال اظهار کرد: تصورم این است که این پروژه، یک پروژه مقطعی نیست که فکر کنیم با پایان یک فصل، کار تمام شده است. بنابراین، می‌توانیم فصل‌های بعدی این کار را نیز داشته باشیم.

ملک محمدی در ‌پایان گفت: اگر به جنگ ۱۲ روزه توجه کنیم، می‌بینیم که سوژه‌ها، دغدغه ها و موضوعات چه حال و هوایی داشت و در جنگ رمضان، سوژه‌ها تغییر کرد و بعد از آن نیز باز با شکل‌گیری تجمعات، سوژه‌های دیگری در این مدت به وجود آمد. البته همین حالا هم ما در شرایط جنگی قرار داریم و در یک شهر جنگی فیلم ساختن، طبیعتاً مقتضیات خاص خودش را دارد و همه این موضوعات ایجاب می کند ساخت این سریال ادامه داشته باشد.