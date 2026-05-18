جلسه با داوود میرباقری برای «سلمان فارسی»/ «سرو، سپید، سرخ۲» کلید خورد

پیمان جبلی رئیس صداوسیما در حاشیه مراسم یادبود شهید لاریجانی درباره آماده سازی سریال های فاخر برای آنتن به خبرنگار مهر بیان کرد: قول داده بودیم که پخش مجموعه الف‌ ویژه و فاخر «سلمان فارسی» را در شهریور یا حداکثر مهر آغاز کنیم اما همان‌طور که می‌دانید، ما با ۲ حادثه مهم روبه‌رو شدیم؛ جنگ ۱۲ روزه و دیگری جنگ تحمیلی سوم در امسال. این ۲ رویداد به طور طبیعی باعث ایجاد وقفه در روند تولید شدند.

جلسه با داوود میرباقری برای سرعت بخشی به تولید «سلمان فارسی»

وی اضافه کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، عزیزان ما در تیم تولید سریال «سلمان فارسی» عقب‌ماندگی ناشی از آن جنگ را جبران کردند. هفته گذشته جلسه ای را با داوود میرباقری کارگردان و حسین طاهری تهیه کننده برگزار کردیم. قرار شد که دوباره به تولید سرعت ببخشیم تا بتوانیم عقب‌افتادگی ناشی از جنگ تحمیلی سوم را پشت سر بگذاریم و به قولی که داده‌ایم، ان‌شاءالله عمل کنیم. فصل ایران که آماده شود، خیال ما راحت است که ۲ فصل را آماده داریم. در ادامه فصل حجاز نیز به زودی وارد مرحله تولید خواهد شد.

جبلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره طراحی برنامه‌های گفتگومحور متنوع عنوان کرد: ما در هر مرحله، متناسب با اقتضائات هر شرایطی، موظف هستیم که برنامه‌های خود را به‌روز کنیم؛ چه برنامه‌های گفتگومحور، چه سایر برنامه‌ها در قالب برنامه مستند، کوتاه، یا نمایشی. ما در ایام جنگ آثار نمایشی را که معمولاً زمان‌برترین نوع تولیدات است، تولید کردیم و توانستیم در حین جنگ به پخش برسانیم مثل سریال «سرو، سپید، سرخ». در مورد برنامه‌های گفتگومحور نیز قالبی جدید طراحی شده است.

فصل جدید «سرو، سپید، سرخ» کیلد خورد

وی درباره این سریال و فصل جدید آن بیان کرد: فصل جدید آن هم در کنداکتور قرار می گیرد، فکر می‌کنم چند قسمت از آن نیز تولید شده و الان هم مقابل دوربین است. در واقع فصل دوم، ان‌شاءالله تا یکی دو ماه دیگر روی آنتن می‌رود.

رئیس صداوسیما در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره حضور مجریان مختلف روی آنتن نیز گفت: تلاش ما این است که از مجریان متنوع و با توانایی‌های مختلف استفاده کنیم، ان‌شاءالله این کار انجام خواهد شد. به هر حال، فرایند آماده‌سازی یک چهره برای اینکه به توانایی اجرا برسد، زمان می‌برد. ما باید ملاحظاتی را که در مورد تربیت مجری وجود دارد، رعایت کنیم تا او بتواند در این جایگاه، وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

وی در پایان درباره آمادگی صداوسیما برای وقوع جنگ دوباره اظهار کرد: ما اکنون نسبت به جنگ تحمیلی سوم، برای جنگ بعدی آماده‌تر هستیم.