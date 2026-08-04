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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

مسکو: ۴ کشتی باری و یک کارخانه نظامی در بنادر اوکراین هدف قرار گرفتند

مسکو: ۴ کشتی باری و یک کارخانه نظامی در بنادر اوکراین هدف قرار گرفتند

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: ۴ کشتی باری و یک کارخانه نظامی در بنادر اوکراین هدف قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک کشتی باری حامل محموله‌ های نظامی را در بندر نیکولایف در منطقه اودسا هدف قرار دادند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: همچنین یک کشتی باری در حال تخلیه محموله‌ های نظامی در بندر یوژنی و ۲ کشتی دیگر در مسیر دریایی جنوب اودسا که تسلیحات و تجهیزات نظامی را به بنادر اوکراین منتقل می‌کردند، مورد اصابت قرار گرفتند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، کارخانه قطعات خودرو دریای سیاه و پایانه بندری در بندر چرنومورسک که نیروهای مسلح اوکراین از آن برای تعمیر خودروهای نظامی، ذخیره مهمات و سوخت استفاده می‌کردند، نیز مورد اصابت قرار گرفته است.

کد مطلب 6907907

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