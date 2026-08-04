به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سارباناندا سونوال، وزیر کشتیرانی هند اعلام کرد که یک کشتی هندی پس از اصابت یک پرتابه در نزدیکی آبهای یمن غرق شده است.
به گفته سونوال، هر ۱۴ دریانورد که در این کشتی بودند از جمله ۱۳ هندی، توسط گارد ساحلی یمن به سلامت نجات یافتهاند.
سونوال در پستی در ایکس گفت: من به مدیر کل اداره دریانوردی دستور دادهام تا با هماهنگی همه آژانسها، اقدامات فوری را برای تضمین امنیت مطلق دریانوردان هندی در منطقه انجام دهد و تمام کمکهای لازم را به خدمه نجات یافته ارائه دهد.
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