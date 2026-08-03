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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

مسکو: کشورهای عضو ناتو حامیان تروریسم هستند

مسکو: کشورهای عضو ناتو حامیان تروریسم هستند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: کشورهای عضو ناتو اکنون به بخشی از فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده و از حامیان تروریسم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای در واکنش به حمله نیروهای مسلح اوکراین به آرخیپو- اوسیپوفکا در نزدیکی گلندژیک در منطقه کرسنودا اعلام کرد: یک باند تروریستی دستگاه حکومتی اوکراین را در اختیار گرفته و در قلب اروپا فعالیت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه اضافه کرد: کشورهای عضو ناتو که از سیاست تحمل‌ ناپذیری در قبال تروریسم صحبت می‌ کردند، اکنون به بخشی از فعالیت‌ های تروریستی بین‌ المللی تبدیل شده و از حامیان تروریسم هستند.

کد مطلب 6907613

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    نظرات

    • علی م IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      1 0
      پاسخ
      بالاخره یکی حقیقت را گفت

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