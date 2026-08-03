١٠ کشته در حملات پهپادی اوکراین به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، به گفته مقامات منطقه‌ای، در حملات پهپادهای اوکراینی در سراسر روسیه ۱۰ نفر کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند.

ونیامین کوندراتیف، فرماندار منطقه کراسنودار روسیه گفت: سه نفر در منطقه کراسنودار روسیه کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

وی گفت: خدمات اورژانس پنج تیم آمبولانس را به محل حادثه اعزام کرده و از کراسنودار درخواست تیم‌های پزشکی اضطراری اضافی کرده است.

در کریمه، سرگئی آکسیونوف، رئیس منصوب مسکو در شبه جزیره گفت که سه نفر در حملات پهپادهای اوکراینی در طول شب کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

در منطقه بلگورود روسیه، الکساندر شوایف، فرماندار موقت گفت که در حملات اوکراینی در ۲۴ ساعت گذشته چهار نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی شده‌اند از جمله سه کودک.

به گفته شوایف، تعداد حملات اوکراین به این منطقه در دو ماه گذشته بیش از دو برابر شده است.