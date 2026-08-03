به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که در اقدامی که پس از تشدید شدید حملات دریایی توسط هر دو طرف در جنگ اوکراین انجام می‌شود، در حال افزایش حفاظت از کشتی‌ها در حوزه دریای آزوف-دریای سیاه و همچنین توسعه مسیرهای جایگزین حمل بار است.

وزارت حمل و نقل روسیه اعلام کرد که در پاسخ به وضعیت پرتنش در دریای آزوف ناشی از حملات پهپادهای خصمانه به کشتی‌های دریایی، یک گروه ویژه برای یافتن مسیرهای جدید و تغییر جریان بار به سایر روش‌های حمل و نقل تشکیل داده است.

روسیه بزرگترین صادرکننده گندم جهان و اوکراین همچنین یک صادرکننده بزرگ کشاورزی است. روسیه اعلام کرده که به کشتی های مرتبط با تسلیحات نظامی اوکراین حمله می کند.

گروه اصلی غلات روسیه روز جمعه هشدار داد که حملات پهپادهای اوکراینی به کشتی‌ها و بنادر روسیه می‌تواند در آینده نزدیک صادرات غلات از طریق دریای سیاه را متوقف کند و قیمت‌ها را افزایش دهد و باعث گرسنگی در آفریقا و خاورمیانه شود.

بزرگترین اتحادیه کشاورزی اوکراین نیز در هفته‌های اخیر هشدار داده است که حملات روسیه به کشتی‌ها در نزدیکی بندر جنوبی اودسا، صادرات اوکراین را در دوره کلیدی برداشت محدود می‌کند و می‌تواند بر تامین مواد غذایی جهانی تأثیر بگذارد.