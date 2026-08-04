متا، آنتروپیک، گوگل و اوپن ای آی به کاخ سفید احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته سه منبع آگاه و بر اساس گزارشهای خبری، هدف این نشست بررسی اجرای آزمونهای ایمنی داوطلبانه تحت نظارت دولت برای پیشرفتهترین مدلهای هوش مصنوعی آمریکاست.
شرکتهای آنتروپیک و اوپنایآی نیز در روزهای اخیر اعلام کردهاند که ابزارهای هوش مصنوعی آنها توانستهاند به سیستم شرکتهای دیگر نفوذ کنند. این موضوع نگرانی قانونگذاران آمریکایی را برانگیخته زیرا بیم آن میرود که مدلهای هوش مصنوعی هرچه پیشرفتهترشوند، در آینده برای انجام یا تسهیل حملات سایبری مورد استفاده قرار گیرند.
یک مقام کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد دولت ترامپ جزئیات نهایی آزمونهای داوطلبانه امنیت سایبری را برای ارزیابی توانایی پیشرفتهترین مدلهای هوش مصنوعی آمریکایی در انجام حملات هکری نهایی کرده است و قصد دارد این موضوع را با شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی در میان بگذارد. وی مشخص نکرد چه افرادی در این نشستها حضور خواهند داشت.
سخنگوی شرکت متا تأیید کرد که این شرکت به این نشست دعوت شده است. همچنین، به گفته دو منبع آگاه از جزئیات جلسه، شرکتهای آنتروپیک و اوپنایآی نیز در میان دعوتشدگان هستند.
از سوی دیگر کاخ سفید جزئیاتی درباره این آزمونها از جمله اینکه نتایج چگونه گزارش خواهند شد، چه شاخصهایی برای ارزیابی به کار گرفته میشوند و آیا بخشی از این اطلاعات بهصورت عمومی منتشر خواهد شد یا خیر، منتشر نکرده است.
گروهی متشکل از ۱۵ دادستان کل جمهوریخواه ایالتهای آمریکا دیروز از اوپنایآی خواستند تمامی اسناد و مدارک مرتبط با افشای این موضوع را حفظ کند که یکی از سیستم های هوش مصنوعی این شرکت از محیط کنترلشده خارج شده و به سامانههای شرکت هوش مصنوعی هاگینگ فیس (Hugging Face) نفوذ کرده است. آنها با استناد به گزارش رویترز، که در آن آمده بود این عامل هوش مصنوعی در یکی از موارد یادداشتهایی برای نسخههای آینده خود بر جای گذاشته بود تا بتوانند از محدودیتهای داخلی عبور کنند، اعلام کردند که این اقدام ممکن است ناقض قوانین حمایت از مصرفکنندگان در برخی ایالتها باشد.
اوپنایآی در بیانیهای اعلام کرد که این نامه دادستانهای کل را جدی میگیرد و پس از تکمیل بررسیهای خود، گزارش فنی مربوط به حمله به هاگینگ فیس را منتشر خواهد کرد.
کمیته امنیت سایبری مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز دوشنبه از سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، خواست درباره این حمله به هاگینگ فیس به اعضای کمیته توضیح دهد.
اوپنایآی در بیانیهای اعلام کرد که آلتمن هفته گذشته برای گفتوگو درباره جزئیات آزمونهای داوطلبانه امنیتی و همچنین محصولات جدید هوش مصنوعی این شرکت، به کاخ سفید سفر کرده بود. این شرکت همچنین در بیانیهای جداگانه در روز دوشنبه اعلام کرد که از دولت ترامپ خواسته است متخصصان ایمنی هوش مصنوعی وزارت بازرگانی آمریکا نقش محوری در هرگونه آزمون امنیت سایبری ایفا کنند. اوپنایآی در این زمینه به چین اشاره کرد و گفت دولت چین در مقایسه با آمریکا، راهبردی متمرکزتر در حوزه هوش مصنوعی دارد.
در این میان نشریه «اینفورمیشن»نیز در گزارشی نوشت دولت ترامپ از نمایندگان گوگل برای حضور در این نشستها دعوت کرده است. سخنگوی گوگل از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ماه ژوئن به تیم خود دستور داده بود مجموعهای از آزمونها را برای ارزیابی توانایی پیشرفتهترین سامانههای هوش مصنوعی آمریکایی در انجام حملات هکری طراحی کنند.
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