عامل سرکش اوپن ای آی مشتری یک شرکت فناوری را به خطر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مدیر ارشد مودال و دو منبع آگاه دیگر این خبر را اعلام کرده اند. البته مدیران ارشد مودال تاکید دارند خود شرکت هک نشده است.

براساس جدول زمانی که شرکت هاگینگ فیس منتشر کرده، عامل سرکش وارد یک محیط آزمایشی ایزوله شده که روی زیرساخت یکی از ارائه‌دهندگان شخص ثالث میزبانی می‌شد، نفوذ کرد و آن را به سکوی پرتابی برای هک وسیع تر تبدیل کرد.

نام تهیه کننده طرف ثالث در پست وبلاگی ذکر نشده اما «آکشات بوبنا»مدیر ارشد فناوری شرکت مودال اعلام کرد عامل سرکش از کدهای ضعیف نوشته شده توسط مشتری و موجود در پلتفرم شرکت، سواستفاده کرده است. به گفته این شرکت، مشتری مذکور یک نقطه پایانی بدون احراز هویت را منتشر کرد که به همه افراد در اینترنت امکان می داد از محیط آزمایشی آنها برای اجرای کد استفاده کنند که از نظر امنیت دیجیتال، معادل باز گذاشتن در یک ساختمان است.

بوبنا در این باره گفت: پلتفرم مودال یا سازو کار ایزوله سازی به هیچ وجه به خظر نیفتاده اند.

هرچند به خطر افتادن مشتری مودال فقط گام نخست در کمپین وسیع تر هک هاگینگ فیس بود، اما کل رویداد نشان می دهد عامل هوش مصنوعی سرکش بسیار فراتر از آنچه قبلا مشخص شده، پرسه زده است.