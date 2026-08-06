متا از نخست وزیر هند عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جوئل کاپلان مدیر ارشد امور جهانی متا پلتفرمز در این باره گفت: من به نمایندگی از متا، بابت خطای محدود کردن پست نخست‌وزیر مودی، از وزیر عذرخواهی کردم.

ماه گذشته، وزارت اطلاعات و فناوری هند پس از آنکه فیس‌بوک به طور موقت یکی از پست‌های مودی را محدود کرد، مدیران متا را احضار کرد.

متا اعلام کرد این پست به دلیل یک خطای عملیاتی و به طور غیرعمدی مسدود شده است.

همچنین به نقل از یک مقام ارشد پلیس، پلیس شهر حیدرآباد در جنوب هند نیز علیه «آرون سرینیواس»، مدیر «متا هند»، پرونده‌ای تشکیل داده است. این اقدام در پی انتشار ویدئوهایی در فیس‌بوک صورت گرفت که گفته می‌شود مودی را به شیوه‌ای توهین‌آمیز به تصویر کشیده‌اند.

این ویدئوها هم‌زمان با دورانی منتشر شدند که مودی با بزرگترین موج اعتراضات تحت رهبری جوانان در هند طی بیش از یک دهه گذشته دست‌وپنج نرم می‌کرد. این اعتراضات در پی افشای اسناد مربوط به آزمون‌های سراسری شکل گرفت که به استعفای وزیر آموزش انجامید.

این وقایع بخشی از تنش‌های اخیر میان متا و دولت مودی بر سر محتوای مرتبط با نخست‌وزیر است.

به گزارش رسانه‌های محلی، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، به طور جداگانه بابت انتشار محتوای مربوط به سواستفاده جنسی از کودکان، محتوای دیپ‌فیک و سایر قصورهای عملیاتی در پلتفرم‌های این شرکت، از دولت هند عذرخواهی کرده بود.