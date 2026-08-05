اوپن ای آی بهای ترجیح کارمندان خارجی به آمریکایی را می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این تسویه مربوط به اتهاماتی علیه اوپن ای آی و یکی از زیرمجموعه های آن مبنی بر تبعیض قائل شدن علیه کارگران آمریکایی و در عوض ترجیح به استخدام کارمندانی با ویزای کار موقت بود.

شرکت ها برای استخدام نیرو براساس مهاجرت به طور معمول فرایندی را طی می کنند که «گواهی تایید اشتغال دائم»(Permanent Labor Certification) نام دارد. آنها طی فرایند مذکور آگهی های استخدام برای مشاغل را برای کارمندان آمریکایی منتشر می کنند تا تضمین شود کارمندان خارجی جای شهروندان آمریکایی در بازار کار را نمی گیرند.

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان داد اوپن ای آی خلاف این الزامات عمل کرده و موقعیت‌های شغلی موردنظر خود را در وب‌سایت عمومی استخدام این شرکت منتشر نکرده است. شرکت مذکور همچنین از متقاضیان شغلی خواسته بود درخواست هایشان برای مشاغل مذکور را به شکل کاغذی و با پست ارسال کنند، حال آنکه برای سایر مشاغل درخواستهای الکترونیکی را می پذیرفت. همچنین برخی از این فرصت‌های شغلی را تنها از طریق تبلیغات رادیویی در ساعات پایانی شب اطلاع‌رسانی کرده بود.

اوپن ای آی به عنوان بخشی از تسویه این اتهامات توافق کرده مشاغل را در وب سایت عمومی مشاغل خود پست و درخواست های الکترونیکی را قبول کند. کارمندان این شرکت نیز باید درباره سیاست های منع تبعیض « قانون مهاجرت و تابعیت» آموزش دریافت کنند. از لحاظ مالی نیز اوپن ای آی ۱.۲ میلیون دلار جریمه مدنی به دولت آمریکا پرداخت می کند و علاوه بر آن دو میلیون دلار دیگر برای ایجاد صندوق پرداخت معوقات اختصاص خواهد داد تا از افرادی که گفته می‌شود قربانی رویه‌های تبعیض‌آمیز این شرکت شده‌اند، حمایت شود.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تمام درخواست های ارائه شده تمام کارمندان آمریکایی که معتقد است مورد تبعیض واقع شدند را بررسی می کند تا تعیین شود آنها برای مشاغل مورد نظر مناسب بوده اند یا خیر. صندوق پرداخت معوقات نیز به طور خاص برای کارمندانی ایجاد می شود که برای این مشاغل درخواست ثبت کرده بودند اما به طور ناعادلانه مورد توجه قرار نگرفتند.