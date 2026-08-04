به گزارش خبرنگار مهر، آئین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی صبح سه شنبه همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در سنندج و با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا، جوانان، بانوان و هیئتهای مذهبی آغاز شد.
از نخستین ساعات صبح، خیابانهای شهر مسجد و منارهها رنگ و بوی حسینی به خود گرفت و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با در دست داشتن پرچمهای سیاه و سرخ، زمزمهکنان و در فضایی آکنده از معنویت، در مسیر تعیینشده به حرکت درآمدند.
جلوهای از دلدادگی حسینی در شهر مسجد و منارهها
شرکتکنندگان در این آیین با سر دادن شعارهای «لبیک یا حسین» و «یا حسین» ارادت خود را به ساحت امام حسین (ع) و یاران باوفایش ابراز کردند و با وجود آنکه از حضور در پیادهروی عظیم اربعین در کربلای معلی بازماندهاند، با حضور در این مراسم، همدلی خود را با میلیونها زائر حسینی به نمایش گذاشتند.
در طول مسیر، موکبهای مردمی با توزیع آب، شربت، چای و نذورات از عزاداران پذیرایی کردند و فضای شهر را سرشار از شور و معنویت اربعینی ساختند.
همنوایی مردم سنندج با کاروان جهانی اربعین
آیین پیادهروی جاماندگان اربعین در سنندج هر ساله با استقبال گسترده مردم برگزار میشود و امسال نیز اقشار مختلف جامعه با حضور پرشور خود، جلوهای از وحدت، همبستگی و عشق به اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشتند.
این مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی، قرائت زیارت اربعین، مرثیهسرایی و عزاداری ادامه خواهد داشت.
نظر شما