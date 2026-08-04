علیرضا خجسته پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو باخبرنگار مهر، به تحلیل رفتارهای اخیر رئیس جمهور آمریکا پرداخت و تاکید کرد؛ از دشمن هیچ جنایتی بعید نیست ولی دشمن از پاسخ نیروهای مسلح ایران هراس دارد.

این فعال سیاسی در ادامه خاطر نشان کرد: دلیل عقب نشینی های ترامپ از مواضع خود دو دلیل دارد،او می داند پاسخ نیروهای مسلح بسیار شدید و مؤثر است و همچنین می خواهد در میز مذاکره از این ابزار در برابر دیپلمات های ما استفاده کند و ما را بترساند.

در ادامه خجسته پور تأکید کرد: ترامپ هر وقت که بازارهای جهانی باز می شود از تصمیم خود عقب نشینی می کند و بعد از آن دوباره ما را تهدید می کند.

وی تأکید کرد: از این چرخه باید خارج شویم و محاسبات دشمن را تغییر دهیم و با محاسبات خود جنگ را ادامه دهیم .

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین همچنین افزود: بالا رفتن قیمت نفت باعث بالا رفتن قیمت بنزین در آمریکا می شود و این موضوع اهمیت بسته بودن تنگی هرمز را نشان می دهد.

خجسته‌پور با تاکید بر اینکه برای مقابله با محاصره دریای آمریکا باید عملیات نظامی انجام داد، گفت: راه مقابله با دشمن مقاومت و ایستادگی مردم و مسئولین است.