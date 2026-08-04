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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

خجسته‌پور: گره محاصره دریایی با راه حل نظامی برطرف می‌شود 

خجسته‌پور: گره محاصره دریایی با راه حل نظامی برطرف می‌شود 

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه برای مقابله با محاصره دریایی آمریکا باید عملیات نظامی انجام داد، گفت: راه مقابله با دشمن، مقاومت و ایستادگی مردم و مسئولین است.

علیرضا خجسته پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو باخبرنگار مهر، به تحلیل رفتارهای اخیر رئیس جمهور آمریکا پرداخت و تاکید کرد؛ از دشمن هیچ جنایتی بعید نیست ولی دشمن از پاسخ نیروهای مسلح ایران هراس دارد.

این فعال سیاسی در ادامه خاطر نشان کرد: دلیل عقب نشینی های ترامپ از مواضع خود دو دلیل دارد،او می داند پاسخ نیروهای مسلح بسیار شدید و مؤثر است و همچنین می خواهد در میز مذاکره از این ابزار در برابر دیپلمات های ما استفاده کند و ما را بترساند.

در ادامه خجسته پور تأکید کرد: ترامپ هر وقت که بازارهای جهانی باز می شود از تصمیم خود عقب نشینی می کند و بعد از آن دوباره ما را تهدید می کند.

وی تأکید کرد: از این چرخه باید خارج شویم و محاسبات دشمن را تغییر دهیم و با محاسبات خود جنگ را ادامه دهیم .

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین همچنین افزود: بالا رفتن قیمت نفت باعث بالا رفتن قیمت بنزین در آمریکا می شود و این موضوع اهمیت بسته بودن تنگی هرمز را نشان می دهد.

خجسته‌پور با تاکید بر اینکه برای مقابله با محاصره دریای آمریکا باید عملیات نظامی انجام داد، گفت: راه مقابله با دشمن مقاومت و ایستادگی مردم و مسئولین است.

کد مطلب 6907990
محسن صمیمی

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    نظرات

    • سعید IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      2 7
      پاسخ
      چرا همواره مسئولین بجای کارهای دیپلماسی به سمت جنگ می‌روند اول باید کار دیپلماسی انجام شود اگر جواب نداد دنبال جنگ کردن باشند
      • مسعود IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
        4 1
        نظر شما کاملا متین هست فقط باید به این نکته توجه بفرمائید که ایشون مسئول کشوری نیست. اما اینکه در حوزه ای اظهار نظر می کند که بسیار پیچیده و حساس است یعنی لزوم دفع محاصره دریایی آمریکا از طریق حمله نظامی، این هم جالب است.

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