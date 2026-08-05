علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر از تغییر شرایط جوی استان از عصر پنجشنبه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، تا عصر فردا پنجشنبه آسمان استان نسبتاً آرام خواهد بود، اما از عصر با نفوذ جریانات مرطوب شمالی، شرایط جوی ناپایدار می‌شود.

وی افزود: پیامد فعالیت این سامانه، افزایش ابر، وقوع رگبارهای پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان خواهد بود و این شرایط تا پایان روز جمعه ادامه دارد.

وی با اشاره به تغییرات دمایی افزود: امروز روند افزایش دما در استان پیش‌بینی می‌شود، اما از روز پنجشنبه تا جمعه، دمای هوا بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین درباره احتمال وقوع پدیده گردوغبار هشدار داد و گفت: همزمان با وزش باد، در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

نعمتی با اشاره به چشم‌انداز هفته آینده خاطرنشان کرد: از ابتدای هفته آینده، جو استان دوباره پایدار خواهد شد و روند افزایش تدریجی دما در بیشتر نقاط گلستان پیش‌بینی می‌شود.