به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدمهدی ناصحی، درباره روش کمک خیرین سلامت به بیماران خاص، صعب العلاج و نادر افزود: راه اندازی صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر در سازمان بیمه سلامت ایران، منجر به حمایت بیشتر از این بیماران و کاهش پرداختی از جیب شده است؛ از طرفی مجوز دریافت کمک خیرین در حوزه سلامت توسط سازمان بیمه سلامت ایران کسب شده است.
وی ادامه داد: روشهای متفاوتی برای انجام اقدامات خیرخواهانه در حوزه سلامت وجود دارد و بسیاری از خیرین به دنبال روش تایید شده و امن برای کمک به بیماران هستند. یکی از روشهای پیشنهادی سازمان بیمه سلامت ایران، حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج و نادر است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: این صندوق از سال ۱۴۰۱ در سازمان بیمه سلامت ایران و با هدف حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج و نادر تشکیل شده و این بیماران برای بهرهمندی از مزایای آن میتوانند با مراجعه به اداره کل بیمه سلامت محل زندگی خود، مدارک مربوطه را ارائه کرده و نشاندار شوند.
ناصحی ادامه داد: خیرین سلامت میتوانند با شماره گیری تلفن ۱۶۶۶ و وارد کردن عدد ۴، یا استفاده از کد دستوری # 6*1666* از شماره حساب مربوط به خیریه مطلع شوند. همچنین خیرین میتوانند از محل هزینهکرد کمکهای خود به صورت شفاف اطلاع پیدا کنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: روش پیشنهادی دیگری که خیرین سلامت میتوانند از آن برای حمایت از افراد کم درآمد استفاده کنند، پرداخت بخشی از حق بیمه دهک ششم در مناطق کم برخوردار است. با توجه به اینکه افراد در دهک ششم از ۶۰ درصد حمایت دولت در پرداخت حق بیمه برخوردار هستند، اما بر اساس قانون باید ۴۰ درصد حق بیمه سرانه معادل یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۱۲۸ تومان به ازای هر نفر از اعضای خانواده را برای یک سال بپردازند تا تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.
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