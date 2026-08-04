به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید از روند اجرای جاده روستای بن‌بید از توابع بخش شنبه و طسوج ، از مشارکت مؤثر وزارت نفت در اجرای این پروژه عمرانی قدردانی کرد و اظهار داشت: این محور به طول ۲۴ کیلومتر یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی شهرستان است که تاکنون ۱۶ کیلومتر آن آسفالت شده و عملیات اجرایی هشت کیلومتر باقی‌مانده نیز با سرعت در حال انجام است.

وی افزود: اجرای این پروژه نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت چهاردهم به توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار است و تکمیل آن نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی تردد و توسعه روستاهای منطقه خواهد داشت.

فرماندار دشتی با اشاره به تأمین مصالح مورد نیاز پروژه گفت: قیر مورد نیاز اجرای این محور از محل سهمیه و اعتبارات شهرستان تأمین شده تا روند عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه یابد.

مقاتلی همچنین از پیگیری‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی برای تسریع در اجرای این پروژه قدردانی کرد.