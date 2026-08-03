  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

فرماندار دشتی: عملیات اجرایی محور ناصری–شنبه با قوت ادامه دارد

فرماندار دشتی: عملیات اجرایی محور ناصری–شنبه با قوت ادامه دارد

بوشهر-فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت راهبردی محور ناصری–شنبه گفت: عملیات اجرایی این پروژه حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشد و با تأمین اعتبارات لازم، سه کیلومتر از مسیر به‌زودی آسفالت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از روند اجرای محور ناصری–شنبه، با تأکید بر اهمیت این پروژه عمرانی اظهار کرد: عملیات اجرایی این محور به دلیل نقش مهم آن در توسعه زیرساخت‌های شهرستان، حتی در شرایط جنگی نیز بدون وقفه ادامه یافت.

وی با تقدیر از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر افزود: در بازدید سال گذشته استاندار از این پروژه، قول تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل محور ناصری–شنبه داده شد که خوشبختانه این وعده محقق شد و روند اجرای پروژه شتاب گرفته است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه سه کیلومتر از این محور به‌زودی زیر بار آسفالت خواهد رفت، تصریح کرد: با تداوم روند تأمین اعتبارات و اجرای عملیات عمرانی، تلاش داریم بخش باقی‌مانده پروژه نیز تا پیش از پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری کامل برسد تا مطالبه چند ساله مردم این منطقه در این دولت نهایی شود.

مقاتلی خاطرنشان کرد: تکمیل این محور از خواسته های بجا و محق مردم منطقه است و بهره‌برداری از آن نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، تسهیل حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی منطقه و حتی شهرستان خواهد داشت.

کد مطلب 6907758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها