عابر ۸۰ ساله در برخورد با کامیون در ابوزیدآباد جان باخت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۰۹:۴۶ دقیقه امروز، گزارش برخورد یک دستگاه کامیون با عابر پیاده در منطقه ابوزیدآباد به مرکز پیام اورژانس اعلام شد که بلافاصله کارشناسان پایگاه اورژانس ابوزیدآباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های امدادی پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی‌های اولیه وضعیت مصدوم، متأسفانه مرگ عابر پیاده ۸۰ ساله را به دلیل شدت آسیب‌های وارده در همان لحظات اولیه تأیید کردند.

رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: کارشناسان ترافیکی با تأکید بر لزوم رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی به‌ویژه از سوی رانندگان وسایل نقلیه سنگین، بر اهمیت حرکت با سرعت مطمئنه در محدوده‌های مسکونی و نقاط پرتردد تأکید دارند. با توجه به وجود نقاط کور در خودروهای سنگین، رانندگان موظف‌اند پیش از هرگونه تغییر مسیر یا حرکت، از ایمن بودن محیط پیرامونی اطمینان حاصل کنند. توجه ویژه به حقوق عابران پیاده، علی‌الخصوص سالمندان، یکی از الزامات اساسی برای کاهش حوادث تلخ این‌چنینی است.