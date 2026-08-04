رئیس پلیس راه کردستان: پیک بازگشت زائران اربعین آغاز شده است

سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: استان کردستان در ایام اربعین به دلیل برخورداری از مرز رسمی باشماق و همچنین قرار گرفتن در مسیر تردد زائران استان‌های شمال‌غرب کشور، با افزایش قابل توجه حجم سفرهای جاده‌ای مواجه می‌شود.

وی افزود: علاوه بر زائرانی که مرز باشماق را برای خروج از کشور انتخاب می‌کنند، بخش قابل توجهی از زائران استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان نیز برای رسیدن به مرزهای مهران و خسروی از محورهای مواصلاتی کردستان عبور می‌کنند که این موضوع موجب افزایش بار ترافیکی در جاده‌های استان شده است.

آغاز موج بازگشت زائران

رئیس پلیس راه استان کردستان با اشاره به روند تردد زائران در ایام اربعین، گفت: تا دو روز پیش از اربعین، عمده سفرها به سمت مرزهای خروجی کشور انجام می‌شود اما از یک روز مانده به اربعین و در روزهای پس از آن، حجم عمده ترددها مربوط به بازگشت زائران است و این موضوع شرایط متفاوتی را در محورهای استان ایجاد می‌کند.

عبدالملکی با بیان اینکه هم‌اکنون موج بازگشت زائران آغاز شده است، تصریح کرد: انتظار می‌رود طی دو تا سه روز آینده حجم تردد در محورهای ارتباطی استان به بیشترین میزان خود برسد و به همین دلیل رانندگان باید با دقت بیشتری در جاده‌ها تردد کنند.

خستگی؛ مهم‌ترین عامل تصادفات

وی با اشاره به بررسی تصادفات سال‌های گذشته، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که در سفر رفت، رانندگان به دلیل آمادگی جسمی بیشتر و اختصاص زمان مناسب برای سفر، کمتر دچار حادثه می‌شوند اما در مسیر بازگشت، خستگی، خواب‌آلودگی و اصرار به رسیدن سریع‌تر به مقصد، زمینه‌ساز بسیاری از سوانح رانندگی است.

رئیس پلیس راه کردستان افزود: گرمای هوا نیز در این ایام بر میزان خستگی رانندگان تأثیرگذار است و لازم است زائران پیش از ادامه مسیر، زمان کافی برای استراحت در نظر بگیرند.

محورهای پرخطر در بازگشت اربعین

عبدالملکی با اشاره به محورهای پرتردد استان گفت: محور سنندج-کامیاران، سنندج-دیواندره و دیواندره-سقز در روزهای بازگشت زائران بیشترین تأثیر را از افزایش تردد خواهند پذیرفت و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، از وقوع حوادث جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در طول مسیرهای ارتباطی استان، مواکب، راهدارخانه‌ها و ایستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارائه خدمات به زائران مستقر هستند و رانندگان می‌توانند با توقف کوتاه و استراحت، از ادامه رانندگی در شرایط خستگی جلوگیری کنند.

رئیس پلیس راه استان کردستان در پایان با تأکید بر اینکه امنیت سفر نیازمند همکاری همه کاربران جاده‌ای است، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رانندگی در حالت خواب‌آلودگی و توجه به توصیه‌های پلیس، مهم‌ترین راهکار برای کاهش تصادفات و بازگشت ایمن زائران اربعین به شهرهای خود است.