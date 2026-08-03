به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۹:۲۶ دوشنبه در جاده تبریز-ارومیه، سه کیلومتر مانده به جزیره اسلامی رخ داد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل سانحه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر شامل سه مرد ۱۷، ۳۸ و ۴۲ ساله و دو زن ۷ و ۴۷ ساله گرفتار شده بودند که متأسفانه یکی از آنها جان خود را از دست داد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: چهار مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان‌های امام رضا (ع) تبریز، شهید مدنی آذرشهر و امام خمینی (ره) اسکو منتقل شدند تا روند درمان آنها ادامه یابد.