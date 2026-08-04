به گزارش خبرگزاری مهر از بیمه مرکزی، بازدیدهای میدانی تیم نظارتی بیمه مرکزی از روند اجرای عملیات بیمهگری اربعین در شهرهای نجف و کربلای معلی ادامه دارد. در همین راستا، جلسه مشترکی با مسئولان سازمان حج و زیارت به منظور بررسی روند اجرای قرارداد بیمه اربعین سال جاری و هماهنگی در زمینه ارائه خدمات به زائران برگزار شد.
همچنین در نشستی با حضور دستگاههای مسئول، موضوع نحوه جبران خسارتهای واردشده به اشخاص ثالث ناشی از تردد خودروهای موکبداران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، بر تداوم ارائه خدمات شرکت بیمه ایران به عنوان بیمهگر اربعین و استمرار خدمات بیمهای و درمانی تا زمان حضور آخرین زائران ایرانی در کشور عراق و پایان کامل عملیات بازگشت زائران تاکید شد.
براساس این گزارش، اعضای تیم نظارتی بیمه مرکزی همچنین با حضور در بیمارستانها و مراکز درمانی نجف و کربلا، از نزدیک روند ارائه خدمات درمانی به زائران را ارزیابی کردند و هماهنگیهای لازم با جمعیت هلال احمر برای تسهیل اعزام بیماران نیازمند درمان به داخل کشور انجام شد.
بازدیدها و جلسات هماهنگی تیم نظارتی بیمه مرکزی با هدف پایش مستمر کیفیت خدمات بیمهای و درمانی، رفع مسائل اجرایی و ارتقای سطح خدمترسانی به زائران اربعین تا پایان این عملیات ادامه خواهد داشت.
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