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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

آغاز فروش ارز اربعین از شنبه ۲۰ تیر

آغاز فروش ارز اربعین از شنبه ۲۰ تیر

سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی گفت: فروش ارز زیارتی اربعین حسینی از شنبه ۲۰ تیر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامیار چگنی با اشاره به دستورالعمل اجرایی فروش ارز زیارتی اربعین حسینی در سال جاری، اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز معتبر مجاز به انجام عملیات فروش ارز در این سرفصل هستند.

سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود: تا این لحظه، بانک‌های ملی، ملت، سپه، شهر، گردشگری، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک، منابع مورد نیاز برای فروش این ارز را فراهم کرده اند و زائران میتوانند برای اطلاع از فهرست شعب ارزی فعال، ساعت کاری و همچنین جزئیات سازوکار فروش (چه برخط و چه حضوری) به راهنمای رسمی این بانک‌ها مراجعه کنند.

چگنی با بیان اینکه امسال شبکه صرافی‌های سراسر کشور نیز به فرآیند فروش ارز اربعین اضافه شده اند، تصریح کرد: زائران میتوانند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌های دارای مجوز نیز خریداری نمایند.

سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در خصوص شرایط خرید این ارز خاطرنشان کرد: ارز اربعین مشابه سال‌های گذشته، برای زائران ایرانی بالای پنج سال تا سقف دویست هزار دینار عراق با نرخ توافقی قابل خریداری است و فرآیند فروش از روز شنبه بیستم تیر آغاز خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: اخبار تکمیلی در این حوزه و همچنین اطلاع رسانی درباره اضافه شدن احتمالی سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به فرآیند فروش، از طریق سامانه رسمی اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور به استحضار عموم مردم عزیز خواهد رسید.

کد مطلب 6883415
طیبه بیات

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