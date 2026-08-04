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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

افزایش حجم تجارت بین ایران و پاکستان به رقم ۱۰ میلیارد دلار

افزایش حجم تجارت بین ایران و پاکستان به رقم ۱۰ میلیارد دلار

رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست کمیته مشترک تجاری ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۳، مقامات دو کشور توافق کردند تا حجم تجارت بین آنها به رقم ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان توسعه تجارت، محمدعلی دهقان دهنوی، در نشست «کمیته مشترک تجاری» ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان که از ۱۳ تا ۱۴ مرداد در کراچی پاکستان در حال برگزاری است، ضمن قدردانی از جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان برای پیگیری جدی و مسئولانه رفع موانع و مشکلات تجاری و توسعه همکاری‌های تجاری دو جانبه بیان کرد: فرصتی دست داد که در این نشست مهم با حضور مقامات و فعالین حوزه تجارت و اقتصاد کشور دوست و برادر پاکستان حضور یابم و در خصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به تبادل نظر بپردازم.

معاون وزیر صمت اظهار امیدواری کرد: این کمیته به اهداف خود برای فراهم آوردن زمینه توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و پاکستان دست یابد. این امر مستلزم حضور فعال بخش های خصوصی و تجار دو طرف و تعامل سازنده با هدف شناخت بیشتر توانمندی‌ها و نیازمندی‌های یکدیگر و حرکت به سوی همگرایی بیش از پیش است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: ج.ا ایران و پاکستان، دارای سابقه طولانی و دیرین همکاری اقتصادی، تجاری و سیاسی دو جانبه هستند و امیدواریم اجرایی شدن تصمیمیات کمیته مشترک تجاری ج.ا ایران و پاکستان منجر به گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور گردد.

وی تصریح کرد: در چارچوب کمیته مشترک تجاری دو کشور بدلیل تنوع موضوعات با تشکیل کارگروه های تخصصی ۴ زیر کمیته فنی در قالب زیر کمیته موافقت‌نامه تجارت آزاد، زیر کمیته تجارت و همکاری‌های بانکی، زیر کمیته حمل و نقل و امور گمرکی و زیر کمیته منطقه آزاد با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مناطق آزاد، اتاق بازرگانی ایران، کشتیرانی ج. ا. ایران، اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان و اداره کل صمت استان سیستان و بلوچستان، موضوعات فنی را با همتایان پاکستانی بررسی و متن صورتجلسه کمیته مشترک را نهایی می‌کنند.

دهقان دهنوی اظهار کرد: ترکیب تجارت ایران و پاکستان بیانگر آن است که مبادلات دو کشور متمرکز، مکمل و قابل توسعه است. حدود ۶۲ درصد صادرات ایران به پاکستان بر اقلام انرژی‌محور، پتروشیمی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی (گاز نفتی، قیر، بوتان، پلی‌اتیلن، پسته، خرما و نخود) متمرکز است. در مقابل، حدود ۷۰ درصد واردات ایران شامل کالاهای کشاورزی و دامی دارای مزیت تولیدی در پاکستان است (برنج، گوشت گاو، کنجد، انبه، موز، دام زنده و ژلاتین). این ساختار نشان می‌دهد دو کشور در حوزه‌های انرژی و پتروشیمی از سوی ایران و مواد غذایی و پروتئینی از سوی پاکستان مزیت‌های کاملاً مکمل دارند. در حالیکه حجم تجارت دو جانبه تاکنون بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه بوده است.

وی افزود: این ساختار به ویژه در شرایط فعلی می‌تواند در طراحی سیاست‌های تجاری، به ویژه در توسعه مسیرهای صادراتی و تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی از کشورهای ثالث و ایجاد فرصت‌های تهاتری با پاکستان، مورد استفاده قرار گیرد.

دهقان دهنوی تاکید کرد: در ۱۰ سال گذشته، حجم تجارت رسمی بین ایران و پاکستان همواره روندی رو به رشد داشته است و در سال‌های اخیر به بالغ بر ۳ میلیارد دلار رسیده است. در اردیبهشت ۱۴۰۳ ، مقامات دو کشور توافق کردند تا حجم تجارت بین دو کشور به رقم ۱۰ میلیارد دلارافزایش یابد. این موضوع نشان دهنده ظرفیت و پیوندهای عمیق اقتصادی و تجاری بین دو کشور است که نیازمند برنامه ریزی، تبیین نقشه راه و هماهنگی دقیق بین سازمان های داخلی و تجار و بازرگانان دو کشور است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی، از جمله تولید قطعات خودرو، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، انرژی و حمل‌ونقل، می‌تواند موجب افزایش صادرات، ارتقای تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای هر دو کشور شود. به‌ویژه تقویت تعاملات در حوزه بازارچه‌های مرزی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، می‌تواند مسیر تجارت رسمی را هموار کرده و از تجارت غیررسمی و قاچاق جلوگیری کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان عنوان کرد: در کنار صنایع بزرگ، یکی از افتخارات ایران در دهه اخیر، رشد چشمگیر زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. این شرکت‌ها با تکیه بر توانمندی جوانان ایرانی، محصولات پیشرفته‌ای را در حوزه‌های تجهیزات پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی، نانو مواد، سامانه‌های هوشمند و قطعات صنعتی طراحی و تجاری‌سازی کرده‌اند. پارک‌های علم و فناوری ایران به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت، الگویی موفق از همکاری‌های سه‌جانبه دولت، دانشگاه و بخش خصوصی ارائه داده‌اند. در شاخص‌های جهانی نوآوری، ایران در تولید محصولات فناورانه رتبه‌های رو به جلویی کسب نموده و بسیاری از محصولات دانش‌بنیان ایرانی توانسته‌اند، استانداردهای بین‌المللی را با موفقیت پشت سر بگذارند. جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای انتقال فناوری، انجام پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام می‌دارد و بر این باور است که هم افزایی میان زیست‌بوم‌های نوآوری ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان، می‌تواند موتور محرک تحول صنعتی در منطقه باشد.

کد مطلب 6908339

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