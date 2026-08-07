کشف ۲۵تن برنج قاچاق در دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران ایست و بازرسی شهید ید الهی شهرستان دشتیاری در راستای طرح مبارزه با کالاهای قاچاق ،هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی کشنده مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند .

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: ماموران در بازرسی از کامیون توقیف شده ۲۵ تن قاچاق که به صورت غیر مجاز به مقصد استان های مرکزی کشور در حال حمل بود ، کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

وی در پایان با بیان این موضوع که کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: متهم به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

