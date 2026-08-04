وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر بازرگانی پاکستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمانن توسعه تجارت، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با جام کمال‌خان، وزیر بازرگانی پاکستان، خواستار پیگیری فوری مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی منتقل‌شده به بندر کراچی شد.

در این دیدار، موضوعاتی از جمله صدور مجوزهای انتقال و حمل دریایی، بخشودگی هزینه‌های انبارداری و رفع موانع اداری و تشریفاتی ترخیص و انتقال محموله‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این دیدار بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و پاکستان، تسهیل ترانزیت کالا از مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی و اجرای سریع دستورالعمل‌های ترانزیتی تأکید شد.

در این دیدار نیز رفع مشکلات تردد ناوگان تجاری و کاهش توقف در پایانه مرزی میرجاوه تفتان از سوی دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.