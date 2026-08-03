به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالساده نیسی با اشاره به برگزاری دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در اسلام‌آباد گفت: نشست‌های کمیته‌های فنی دو کشور از ۱۲ مرداد در اسلام‌آباد آغاز شد و رایزنی‌های تجاری طی دو روز آینده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اقتصادی ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، به گفته او، مدیرانی از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه‌های کشاورزی، حمل‌ونقل، گمرکی و صنعت و همچنین هیأتی بلندپایه از اتاق بازرگانی ایران در جلسات مرتبط با کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان حضور خواهند داشت.

نیسی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران متولی رایزنی‌های تجاری و برگزاری نشست‌های مرتبط با این کمیته است، افزود: برگزاری این نشست‌ها فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور و پیگیری راهکارهای توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان فراهم می‌کند.

دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با گریز بر سفر وزیر صمت به پاکستان، افزود: سیدمحمد اتابک، در صدر هیاتی برای حضور در دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان به اسلام‌آباد سفر خواهد کرد و ریاست این نشست را با همراهی جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان، بر عهده خواهد داشت.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: در جریان این سفر، دیدارهایی با برخی مسئولان دولت پاکستان نیز انجام خواهد شد و نشست مشترک میان فعالان بخش خصوصی دو کشور نیز در حاشیه برگزاری کمیته مشترک تجاری برگزار می‌شود.

گفتنی است، نهمین دور کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان آبان‌ماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار شده بود و دهمین دور این کمیته طی روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه در اسلام‌آباد برگزار می‌شود.