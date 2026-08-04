به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هیئت تجاری ایران به سرپرستی حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران و با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان، تعدادی از روسای اتاقهای سراسر کشور، روسای کمیسیونهای تخصصی اتاقها و فعالان بخش خصوصی از حوزههای مختلف صنایع غذایی، کشاورزی، حملونقل و ترانزیت، انرژی، صنایع خودرویی، صنایع پلیمر و پتروشیمی عازم اسلامآباد، پایتخت پاکستان شد.
طبق برنامهریزی انجام شده، قرار است جلسات کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که از روز قبل جلسات فنی آن آغاز شده است با حضور وزرای تجارت دو کشور برگزار و در چارچوب ۴ کارگروه تخصصی تجارت، حملونقل و گمرک، مناطق آزاد و موافقتنامه تجارت آزاد به کار خود ادامه دهد.
اعضای هیئت اتاق ایران علاوهبر امکان ملاقات و رایزنی با طرفهای پاکستانی در نشستهای رودررو، در دفتر مرکزی فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع پاکستان که محل برگزاری همایش تجاری ایران و پاکستان است نیز حضور خواهند داشت.
هیئت تجاری اتاق ایران همچنین نشستی با اعضای اتاق بازرگانی اسلامآباد و فعالان بخش خصوصی پاکستان خواهند داشت. مراسم اختتامیه کمیته مشترک چهارشنبه برگزار میشود.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، به منظور شرکت در دهمین اجلاس روسای کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و دیدار با نخست وزیر این کشور، دیروز در صدر یک هیات بلند پایه اقتصادی متشکل از نمایندگان دستگاههای دولتی و تجار بخش خصوصی عازم اسلامآباد شده بود.
اتابک و هیئت همراه وی در بدو ورود به پایگاه هوایی نورخان، مورد استقبال رضا امیری مقدم، سفیر ایران در اسلامآباد و جمعی از مسئولان وزارت بازرگانی پاکستان قرار گرفتند.
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