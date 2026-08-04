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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

هیئت تجاری اتاق ایران عازم اسلام‌آباد شد

هیئت تجاری اتاق ایران عازم اسلام‌آباد شد

نایب‌رئیس اتاق ایران در صدر هیاتی از فعالان اقتصادی کشور با هدف حضور در کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان عازم اسلام‌آباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هیئت تجاری ایران به سرپرستی حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران و با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان، تعدادی از روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها و فعالان بخش خصوصی از حوزه‌های مختلف صنایع غذایی، کشاورزی، حمل‌ونقل و ترانزیت، انرژی، صنایع خودرویی، صنایع پلیمر و پتروشیمی عازم اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان شد.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، قرار است جلسات کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که از روز قبل جلسات فنی آن آغاز شده است با حضور وزرای تجارت دو کشور برگزار و در چارچوب ۴ کارگروه تخصصی تجارت، حمل‌ونقل و گمرک، مناطق آزاد و موافقت‌نامه تجارت آزاد به کار خود ادامه دهد.

اعضای هیئت اتاق ایران علاوه‌بر امکان ملاقات و رایزنی با طرف‌های پاکستانی در نشست‌های رودررو، در دفتر مرکزی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان که محل برگزاری همایش تجاری ایران و پاکستان است نیز حضور خواهند داشت.

هیئت تجاری اتاق ایران همچنین نشستی با اعضای اتاق بازرگانی اسلام‌آباد و فعالان بخش خصوصی پاکستان خواهند داشت. مراسم اختتامیه کمیته مشترک چهارشنبه برگزار می‌شود.

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، به منظور شرکت در دهمین اجلاس روسای کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و دیدار با نخست وزیر این کشور، دیروز در صدر یک هیات بلند پایه اقتصادی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و تجار بخش خصوصی عازم اسلام‌آباد شده بود.

اتابک و هیئت همراه وی در بدو ورود به پایگاه هوایی نورخان، مورد استقبال رضا امیری مقدم، سفیر ایران در اسلام‌آباد و جمعی از مسئولان وزارت بازرگانی پاکستان قرار گرفتند.

کد مطلب 6908023

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