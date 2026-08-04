۷۰۰کیلوگرم مواد مخدر در استان خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ‌دوم احمد نگهبان در حاشیه بازدید از کشفیات اخیر مواد مخدر توسط ماموران فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با ضمن رصد و اقدامات اطلاعاتی، تعداد ۷ نفر از عوامل اصلی قاچاق مواد افیونی به استان خراسان رضوی را به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی افزود: در جریان عملیات برخورد با این عوامل که در چند مرحله اجرا شد، ماموران توانستند با غافلگیری قاچاقچیان، ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر که بیش از ۵۰۰ کیلوگرم از آن تریاک بود را از متهمان کشف کنند. در جریان این عملیات، ۲ قبضه اسلحه جنگی نیز کشف و ضبط شد.

وی با تاکید بر نقش موثر خانواده‌ها در پیشگیری و جلوگیری از پدیده اعتیاد، از جمع آوری معتادان متجاهر نیز خبر داد و گفت: پلیس ۵۷۰ معتاد متجاهر را شناسایی و جمع‌آوری کرده و آنها را به مراکز بازپروری معرفی کرده است.