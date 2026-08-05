مقابله با اعتیاد نیازمند عبور از رویکردهای سنتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در راستای برگزاری سومین کنگره بین‌المللی اعتیاد در یزد ضمن اشاره به تغییر الگوهای مصرف مواد و کاهش سن آغاز مصرف، اظهار داشت: اعتیاد دیگر صرفاً یک آسیب فردی یا یک مسئله درمانی نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی جوامع تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: رویکردهای سنتی در مواجهه با این پدیده دیگر پاسخگوی شرایط پیچیده امروز نیست.

وی با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تبیین راهکارهای نوین، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در حوزه اعتیاد زمانی می‌تواند اثربخش باشد که بر پایه پژوهش‌های معتبر، داده‌های دقیق و تجربه‌های موفق ملی و بین‌المللی استوار باشد.

استاندار یزد همچنین خاطرنشان کرد: درمان تنها یکی از حلقه‌های زنجیره مقابله با اعتیاد است و تحقق اهداف پیشگیری، آموزش، حمایت اجتماعی و بازتوانی، مستلزم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، از ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شود گفت: این رویداد علمی فرصتی ارزشمند برای گردهمایی پژوهشگران، متخصصان و سیاست‌گذاران جهت اشتراک‌گذاری تازه‌ترین یافته‌های علمی و راهکارهای نوین در زمینه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد خواهد بود.

استاندار در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری بر دانش و تقویت پیوند میان علم و سیاست‌گذاری، در واقع سرمایه‌گذاری بر سلامت نسل آینده و توسعه پایدار کشور خواهد بود.