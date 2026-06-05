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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

کشف ۶۶ کیلو هروئین و شیشه از یک قطار باری در تایباد 

کشف ۶۶ کیلو هروئین و شیشه از یک قطار باری در تایباد 

مشهد- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف ۶۶ کیلو هروئین و شیشه از یک قطار باری در تایباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم مجید شجاع اظهار کرد:۶۶ کیلو مواد مخدر توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد در راه‌آهن میله ۳۹ کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: این قطار با هدف بارگیری وارد خاک ایران شده بود که در جریان بازرسی و کنترل‌های انجام‌شده، مرزبانان موفق به کشف دو کوله مواد مخدر حاوی ۶۲ بسته به وزن ۶۶ کیلوگرم از نوع شیشه و هروئین فشرده و پودری در آن شدند.

وی با اشاره به دستگیری قاچاقچیان حامل این مواد، بر اهمیت کنترل دقیق مبادی ورودی و نظارت بر مسیرهای حمل‌ونقل ریلی در مناطق مرزی کشور که می‌تواند مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار بگیرد، تاکید کرد.

کد مطلب 6851035

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