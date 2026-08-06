تعقیب و گریز مسلحانه در جاده سبزوار–داورزن؛ ۱۰۰ کیلو تریاک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، پس از اقدامات اطلاعاتی و نفوذی، یک باند قاچاق مواد افیونی را شناسایی کردند.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: قاچاقچیان محموله تریاک را با یک دستگاه پژو ۴۰۵ از زاهدان بارگیری کرده و با انتخاب مسیرهای فرعی، پس از عبور از گناباد، رشتخوار، تربت حیدریه، شادمهر، کاشمر و بردسکن، وارد محور سبزوار–داورزن شده بودند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با همکاری فرماندهی انتظامی داورزن، در جریان تعقیب و گریز، پس از بی‌توجهی راننده به دستور ایست، با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، لاستیک‌های خودرو را هدف قرار دادند و موفق شدند خودرو را متوقف کنند.

نگهبان بیان کرد: در بازرسی از این خودرو، حدود ۱۰۰ کیلوگرم تریاک کشف و یک متهم دستگیر شد.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی با تأکید بر اشراف اطلاعاتی پلیس گفت: تمامی محورهای مواصلاتی، مسیرهای فرعی و راه‌های مرزی استان تحت رصد اطلاعاتی پلیس قرار دارد و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل این پرونده ادامه دارد.